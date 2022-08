Frente fria que causou neve no Sul derruba temperaturas de SP e Campo Grande nesta sexta e de Rio e BH no sábado

Entornointeligente.com /

19/08/2022 09h20 Atualizado 19/08/2022

1 de 2 Amanhecer em Urupema, na Serra catarinense, nesta sexta-feira (19) — Foto: Luana Amorim/NSC Amanhecer em Urupema, na Serra catarinense, nesta sexta-feira (19) — Foto: Luana Amorim/NSC

A temperatura promete cair bastante nos próximos dias no Centro-Sul do Brasil. Ainda nesta sexta-feira (19), a frente fria que começou a influenciar o tempo na região desta a última quarta-feira (17) provocará registros negativos, neve e geadas na metade Sul do país.

Curitiba deve ser a capital mais fria da região Sul. A mínima prevista para o sábado (20) é de apenas 1ºC para a capital do Paraná. Por causa do ar polar que avança na região, Porto Alegre e Florianópolis também devem ter um final de semana gelado, com mínimas de 6ºC e 9ºC no sábado, respectivamente.

Abaixo a previsão em algumas capitais

No Sudeste, São Paulo já deve ter uma noite de bastante frio logo hoje. A previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) indica que na capital paulista a temperatura vai cair progressivamente até cerca de 8ºC ao longo do dia; No Rio de Janeiro , a mínima prevista para o sábado é de apenas 12ºC, enquanto que em Belo Horizonte , 10ºC; Também no sábado (20), segundo o Inmet , a previsão é de geada no sul, sudoeste e em áreas isoladas do Mato Grosso do Sul. Além disso, o frio chega ao sul de Goiás; Hoje, Campo Grande já amanheceu com os termômetros na casa dos 7ºC, situação que deve se repetir também amanhã; Em Brasília , o frio deve vir com mais intensidade no domingo (21): apenas 11ºC é mínima prevista pelo Inmet .

Veja o avanço da frente fria nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil

Região Norte

E a passagem dessa frente fria também vai impactar o tempo na região Norte do país. A previsão da Climatempo indica que uma forte massa de ar polar que acompanha o fenômeno provocará uma «friagem» nesse parte do país.

No sul de Rondônia, no Acre e no sul do Amazonas as temperaturas diminuem já nesta sexta (veja mais abaixo) . Já a madrugada do sábado deve ser o dia mais frio para estas áreas. Rio Branco e Porto Velho devem registrar 17ºC de mínima no dia.

Sul

No domingo (21), ainda segundo o Inmet , o ar frio começa a perder força, mas parte do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina continuam com previsão de geadas.

Nordeste

Em grande parte do Nordeste, como de costume, não há muitas mudanças bruscas de temperatura durante esse final de semana.

Na região, o calor predomina e as máximas podem chegar até 36ºC em Teresina e aos 30ºC em Natal .

Veja a previsão do tempo:

Sudeste

Segundo a Climatempo, já nesta sexta, a frente fria influencia o norte do Sudeste, atingindo até o estado Espírito Santo.

Durante o final de semana, há risco de geadas no alto da Serra da Mantiqueira, que se estende pelos estados de São Paulo , Minas Gerais e Rio de Janeiro , e possibilidade de recordes de temperatura baixa.

Veja as temperaturas previstas nas capitais para os próximos dias, segundo o Inmet :

Belo Horizonte : mín. 14°C/máx. 28°C nesta sexta (19); mín. 10°C/máx. 19°C no sábado (20); mín. 11°C/máx. 22°C no domingo (21). Rio de Janeiro : mín. 21°C/máx. 22°C nesta sexta (19); mín. 12°C/máx. 20°C no sábado (20); mín. 13°C/máx. 23°C no domingo (21). São Paulo : mín. 8°C/máx. 15°C nesta sexta (19); mín. 8°C/máx. 13°C no sábado (20); mín. 10°C/máx. 15°C no domingo (21). Vitória : mín. 18°C/máx. 28°C nesta sexta (19); mín. 18°C/máx. 22°C no sábado (20); mín. 16°C/máx. 23°C no domingo (21).

2 de 2 Previsão de temperaturas máximas e mínimas. — Foto: Inmet/Divulgação Previsão de temperaturas máximas e mínimas. — Foto: Inmet/Divulgação

Sul

Com a entrada de um ar mais ar frio vindo da região polar, as condições para ocorrência de neve no Sul do Brasil também aumentam bastante neste fim desta semana.

Sincelo no Morro das Torres, em Urupema, na noite de quinta-feira (18)

No sul e oeste gaúcho, a temperatura mínima prevista entre essa sexta e sábado vai variar entre -1°C e 1°C, e nas áreas altas da serra gaúcha, assim como no planalto sul catarinense, entre -6°C e -3°C .

No sábado, em grande parte da região, há previsão de geada de intensidade moderada a forte no norte do Rio Grande do Sul, serra do sudeste e no sul do Paraná.

Veja as temperaturas previstas nas capitais para os próximos dias, segundo o Inmet :

Curitiba : mín. 4°C/máx. 12°C nesta sexta (19); mín. 1°C/máx. 12°C no sábado (20); mín. 5°C/máx. 15°C no domingo (21). Florianópolis : mín. 8°C/máx. 14°C nesta sexta (19); mín. 9°C/máx. 19°C no sábado (20); mín. 12°C/máx. 19°C no domingo (21). Porto Alegre : mín. 5°C/máx. 13°C nesta sexta (19); mín. 6°C/máx. 16°C no sábado (20); mín. 7°C/máx. 19°C no domingo (21).

Centro-Oeste

No Centro-Oeste, segundo a Climatempo, a sexta-feira será gelada e teve geada ao amanhecer no sul de Mato Grosso do Sul.

Mato Grosso e Mato Grosso do Sul terão mínimas abaixo dos 20°C. Campo Grande (MS) tem mínima 7ºC para o próximo sábado, já Cuiabá (MT) , 18ºC.

Veja as temperaturas previstas nas capitais para os próximos dias:

Brasília : mín. 15°C/máx. 30°C nesta sexta (19); mín. 15°C/máx. 26°C no sábado (20); mín. 11°C/máx. 24°C no domingo (21). Campo Grande : mín. 7°C/máx. 17°C nesta sexta (19); mín. 7°C/máx. 20°C no sábado (20); mín. 13°C/máx. 24°C no domingo (21). Cuiabá : mín. 18°C/máx. 23°C nesta sexta (19); mín. 16°C/máx. 24°C no sábado (20); mín. 18°C/máx. 30°C no domingo (21). Goiânia : mín. 14°C/máx. 27°C nesta sexta (19); mín. 13°C/máx. 28°C no sábado (20); mín. 12°C/máx. 27°C no domingo (21).

Norte

Para a Região Norte, a Climatempo prevê que a passagem da frente fria causa chuva e deixa a temperatura baixa em Rondônia, no Acre e no sul do Amazonas

Nas demais áreas, as temperaturas continuam quentes, com risco de chuva forte no Amazonas e em Roraima.

Veja as temperaturas previstas nas capitais para os próximos dias:

Belém : mín. 24°C/máx. 34°C nesta sexta (19); mín. 24°C/máx. 34°C no sábado (20); mín. 23°C/máx. 33°C no domingo (21). Boa Vista : mín. 24°C/máx. 35°C nesta sexta (19); mín. 24°C/máx. 35°C no sábado (20); mín. 23°C/máx. 33°C no domingo (21). Macapá : mín. 24°C/máx. 34°C nesta sexta (19); mín. 24°C/máx. 33°C no sábado (20); mín. 24°C/máx. 32°C no domingo (21). Manaus : mín. 27°C/máx. 35°C nesta sexta (19); mín. 26°C/máx. 35°C no sábado (20); mín. 26°C/máx. 35°C no domingo (21). Palmas : mín. 21°C/máx. 36°C nesta sexta (19); mín. 22°C/máx. 35°C no sábado (20); mín. 22°C/máx. 34°C no domingo (21). Porto Velho : mín. 20°C/máx. 27°C nesta sexta (19); mín. 17°C/máx. 30°C no sábado (20); mín. 17°C/máx. 32°C no domingo (21). Rio Branco : mín. 17°C/máx. 26°C nesta sexta (19); mín. 17°C/máx. 27°C no sábado (20); mín. 18°C/máx. 28°C no domingo (21).

Nordeste

Ainda de acordo com a Climatempo, a Região Nordeste tem muito sol, calor e tempo seco nesta sexta-feira.

Algumas pancadas de chuva ocorrem no litoral da Bahia, em Sergipe, em Alagoas, no leste de Pernambuco, leste da Paraíba e do Rio Grande do Norte.

Fora isso, não há muitas mudanças bruscas de temperatura previstas para a região.

Veja as temperaturas previstas nas capitais para os próximos dias :

Aracaju : mín. 21°C/máx. 27°C nesta sexta (19); mín. 21°C/máx. 27°C no sábado (20); mín. 21°C/máx. 27°C no domingo (21). Fortaleza : mín. 23°C/máx. 32°C nesta sexta (19); mín. 24°C/máx. 31°C no sábado (20); mín. 22°C/máx. 31°C no domingo (21). João Pessoa : mín. 22°C/máx. 29°C nesta sexta (19); mín. 23°C/máx. 29°C no sábado (20); mín. 22°C/máx. 30°C no domingo (21). Maceió : mín. 21°C/máx. 27°C nesta sexta (19); mín. 20°C/máx. 29°C no sábado (20); mín. 21°C/máx. 27°C no domingo (21). Natal : mín. 22°C/máx. 30°C nesta sexta (19); mín. 22°C/máx. 29°C no sábado (20); mín. 21°C/máx. 29°C no domingo (21). Recife : mín. 22°C/máx. 28°C nesta sexta (19); mín. 22°C/máx. 28°C no sábado (20); mín. 22°C/máx. 28°C no domingo (21). Salvador : mín. 20ºC/máx. 28°C nesta sexta (19); mín. 21°C/máx. 26°C no sábado (20); mín. 21°C/máx. 25°C no domingo (21). São Luís : mín. 23°C/máx. 32°C nesta sexta (19); mín. 24°C/máx. 32°C no sábado (20); mín. 23°C/máx. 32°C no domingo (21). Teresina : mín. 21°C/máx. 36°C nesta sexta (19); mín. 20°C/máx. 34°C no sábado (20); mín. 20°C/máx. 34°C no domingo (21).

