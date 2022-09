Frente de la Esperanza propone fortalecer serenazgo para enfrentar la inseguridad

Entornointeligente.com /

«Quisiera tener un rol protagónico en la contención y disminución de la delincuencia, pero la municipalidad tiene limitadas acciones en esta situación. En ese sentido, estamos apuntando a cuatro niveles de intervención: serenazgo fortalecido, mejorar la infraestructura, incrementar las cámaras de videovigilancia y el empadronamiento de ciudadanos extranjeros», indicó. En entrevista al programa Elecciones 2022 de Andina Canal Online , explicó que el fortalecimiento del servicio de serenazgo será a todo nivel, desde la capacitación de personal, hasta la evaluación toxicológica, psicológica y psiquiátricas del personal, para asegurarse de que su reacción será la más adecuada en los momentos de mayor presión. En infraestructura, León Chinchay se comprometió a fortalecer el sistema de cámaras de vigilancia e impulsar su modernización con el préstamo viabilizado del Banco Mundial a la municipalidad por 500 millones para la incorporación de nuevas cámaras, en el marco de la norma que reduce la velocidad de los vehículos. [Lea también: JNE realizará 25 debates electorales a escala nacional en elecciones 2022 ] «Acompañando a esos proyectos, incluiré cámaras en los semáforos, que serán incorporados al sistema de cámaras de vigilancia que van a ser operadas desde un centro de vigilancia interconectado con todos los distritos y en articulación directa con la policía. Eso es importante para el seguimiento del delito, que se desplaza de un distrito a otro», apuntó. Como último punto, la candidata del Frente de la Esperanza planteó el empadronamiento de los ciudadanos extranjeros en todos los distritos de Lima, medida que permitirá también sincerar el número de población beneficiaria de los proyectos que ejecutan las autoridades locales. «Si no los contabilizamos, no vamos a conocer un real beneficio del proyecto, dado que hay una población adicional que no está incluida en el diseño del proyecto, por eso es relevante tener esa información porque la población extranjera hace uso de servicios como salud y educación», manifestó. Transparencia En cuanto a propuestas frente a la corrupción, la candidata a la municipalidad de Lima indicó que impulsará la transparencia en la gestión pública, que se evidenciará en todos los actos administrativos que ejecute. Para ello, refirió que será crucial la presencia permanente de la prensa y la transmisión de las sesiones de consejo, los acuerdos y las coordinaciones que tome la comuna capitalina. (FIN) FHG/RMCH JRA Más en Andina: ?? El titular del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, hizo un llamado de reflexión al Congreso de la República y a los demás poderes del Estado para poder trabajar de manera conjunta. https://t.co/snjbgt5kCE pic.twitter.com/9eYvZeEXte

