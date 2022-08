Frente Cívica pede acesso ao caderno de encargos do contrato de Sérgio Figueiredo

Entornointeligente.com /

A Frente Cívica pediu acesso ao caderno de encargos do contrato do antigo director de informação da TVI Sérgio Figueiredo, dizendo que a minuta do Ministério das Finanças «não permite avaliar a dimensão» das funções a desempenhar.

Na quarta-feira, o Ministério das Finanças enviou uma minuta do contrato, que remetia para o caderno de encargos o detalhe dos trabalhos a realizar pelo novo consultor.

«A minuta divulgada não permite, por si só, avaliar a dimensão e detalhe das funções a desempenhar pelo consultor, o que impede um escrutínio sólido, responsável e aprofundado da necessidade de contratar, por parte da Secretaria-Geral do Ministério das Finanças, bem como da escolha do consultor seleccionado numa base não concorrencial», adiantou a Frente Cívica.

De acordo com a associação, o Estado «já tem organismos responsáveis pela preparação, avaliação e acompanhamento de políticas públicas, pelo que é preciso perceber a utilidade da contratação de Sérgio Figueiredo».

«Por essa razão, além de pedir o acesso ao caderno de encargos e à proposta adjudicada, a Frente Cívica recomenda ao Ministério das Finanças que esses documentos sejam disponibilizados no portal dos contratos públicos , junto com o contrato cuja publicação é legalmente obrigatória», precisou.

Segundo o vice-presidente da Frente Cívica, João Paulo Batalha, a «contratação de Sérgio Figueiredo é suspeita desde o primeiro momento, não só por já existirem organismos públicos encarregues do trabalho que lhe foi confiado, com ordenado principesco, mas porque a relação pessoal entre o consultor e o ministro denunciam um esquema de patronagem política e de clientelismo evidente».

«A única maneira de esclarecer este contrato é a publicação de todos os seus elementos, para percebermos, com detalhe, quais as funções de Sérgio Figueiredo», explicou.

O Governo defendeu na quinta-feira que «não há necessariamente sobreposição» entre as funções de Sérgio Figueiredo no Ministério das Finanças e outros serviços do Estado, acrescentando que as competências do Tribunal de Contas estão «inteiramente preservadas» para fiscalizar o contrato.

No «briefing» do Conselho de Ministros, o secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, André Moz Caldas, foi questionado se era necessário o Ministério das Finanças contratar o ex-administrador da Fundação EDP Sérgio Figueiredo como consultor estratégico, tendo em conta que o Centro de Competências de Planeamento, Políticas e Prospectiva da Administração Pública (PlanAPP), criado em 2021, desempenha as mesmas funções.

Na resposta, André Moz Caldas sublinhou que o centro de competências em questão «foi implementado, está a funcionar, ocupa-se das matérias de planeamento estratégico, prospectiva e avaliação de políticas públicas em geral, no contexto da administração, muito particularmente no que diz respeito à elaboração de grandes documentos de estratégia, como são as grandes opções ou como é o programa nacional de reformas no âmbito do Semestre Europeu».

O jornal Público noticiou na terça-feira que o Ministério das Finanças contratou o antigo director de informação da TVI e ex-administrador da Fundação EDP Sérgio Figueiredo como consultor estratégico para fazer a avaliação e monitorização do impacto das políticas públicas.

Segundo o jornal, o contrato em questão é por ajuste directo e Sérgio Figueiredo irá auferir um ordenado ilíquido equivalente ao vencimento mensal de um ministro, correspondendo a 4767 euros. Sérgio Figueiredo terá começado a desempenhar as suas funções a 29 de Julho.

Na edição de quinta-feira, o jornal PÚBLICO indica que, segundo a minuta do contrato de Sérgio Figueired o divulgada pelo ministério das Finanças, o ex-administrador irá receber 139.990 euros brutos durante dois anos, o que equivale a 5832 mensais, superiores, portanto, aos 4.767 inicialmente noticiados.

Ao PÚBLICO , o ministério tutelado por Fernando Medina confirmou a contratação de Sérgio Figueiredo, afirmando que o antigo jornalista irá «prestar serviços de consultoria no desenho, implementação e acompanhamento de políticas públicas, incluindo a auscultação de partes interessadas na economia portuguesa e a avaliação e monitorização dessas mesmas políticas».

O jornal avançou ainda que o contrato de Sérgio Figueiredo terá uma duração de dois anos e o antigo jornalista irá «ajudar a conceber e desenhar as políticas públicas do ministério de Fernando Medina, mas também monitorizar a sua execução e a percepção, em tempo real, que têm delas as partes interessadas».

Nascido em 1966, Sérgio Figueiredo já foi director do Diário Económico e do Jornal de Negócios , tendo também trabalhado para o canal televisivo RTP2. Entre 2007 e 2014 foi director da Fundação EDP e, entre 2015 e 2020, foi director de informação da TVI.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com