Frente ativa e trabalhos de consolidação no incêndio de Vila Pouca de Aguiar

Entornointeligente.com /

O incêndio que deflagrou na quarta-feira em Revel, Vila Pouca de Aguiar, tem esta manhã «grande parte» do perímetro em consolidação e vigilância, mantendo uma frente ativa a lavrar com «alguma intensidade», disse fonte da Proteção Civil.

Relacionados incêndios. Fogo no concelho de Mirandela em resolução

sociedade. Fogo em Vila Pouca de Aguiar reativou-se de madrugada

incêndios. Calor deixa mais de 40 concelhos de seis distritos em perigo máximo de incêndio

Num ponto de situação sobre o fogo que lavra no concelho de Vila Pouca de Aguiar, o comandante distrital de operações de socorro de Vila Real (CODIS), Miguel Fonseca, disse que, pelas 08:00, «grande parte do perímetro» estava em trabalhos de consolidação e, também, «já em vigilância» , mantendo-se uma «frente ativa a arder com alguma intensidade, mas a ceder aos meios» .

«Ou seja, temos boas perspetivas para que nas próximas horas consigamos, efetivamente, ter todo o perímetro em consolidação» , frisou.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever Para ajudar os operacionais no terreno, está previsto acionar, cerca das 08:30, três meios aéreos, dois aviões e um helicóptero que, segundo o comandante, vão «focar o trabalho nesta frente que está ainda ativa».

Segundo o site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o fogo mobilizava, pelas 08:30, 394 operacionais e 130 viaturas.

O alerta para este fogo foi dado às 17:14 de quarta-feira e, em pouco tempo, verificou-se uma grande mobilização de meios para esta ocorrência que teve uma progressão muito rápida em zona de pinhal.

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com