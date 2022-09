Entornointeligente.com /

Laguna Garzón, límite de los departamentos de Maldonado y Rocha. (archivo, enero de 2022).

Foto: Ernesto Ryan

Frente Amplio y Cabildo Abierto frenan proyectos turísticos en Rocha y Río Negro por ir contra la recomendación del MVOT Publicado el 7 de septiembre de 2022 Parlamento 3 minutos de lectura Diputado blanco acusó a cabildantes de «votar livianamente porque le bajan un lineazo» y le respondieron que no aceptarán «presiones bajo ningún concepto» Nuestro periodismo depende de vos Suscribite por $195/mes Si ya tenés una cuenta ingresá Registrate para acceder a 10 artículos gratis por mes En el plenario de la Cámara de Representantes se saldó este martes la discusión sobre dos proyectos turísticos en Rocha y Río Negro, que tenían la aprobación de los intendentes, pero habían sido recurridos por las juntas departamentales. Tal como adelantó la diaria , el oficialismo rechazó el recurso de apelación de ediles en la comisión de Constitución , pero en el plenario el escenario cambió y Cabildo Abierto votó junto al Frente Amplio para frenar el avance de los proyectos de inversión.

Los recursos eran contra el permiso para un complejo turístico en Laguna Garzón, aprobado por la Intendencia de Rocha con el aval del nacionalista Alejo Umpiérrez, y un hotel en Young, en Río Negro, que contaba con el visto bueno del también nacionalista Omar Lafluf.

Los recursos presentados por los ediles se basan en el artículo 303 de la Constitución, que dispone que «los decretos de la Junta Departamental y las resoluciones del Intendente Municipal contrarios a la Constitución y a las leyes, no susceptibles de ser impugnados ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), serán apelables ante la Cámara de Representantes dentro de los 15 días de su promulgación, por un tercio del total de miembros de la Junta Departamental o por mil ciudadanos inscriptos en el Departamento».

Con la oposición del Frente Amplio (FA), en la Comisión de Constitución los diputados de la coalición votaron en bloque para respaldar los proyectos, incluido el representante cabildante, Eduardo Lust, quien aseguró que en el caso de Rocha, a diferencia del de Río Negro, hay mérito para que el asunto lo dirima el TCA y por lo tanto no correspondería que lo resuelvan los diputados.

En el plenario la situación cambió y los liderados por Guido Manini Ríos votaron junto al FA, por lo que las impugnaciones planteadas por los ediles se terminaron aprobando con 53 votos de los diputados, en el caso de Río Negro, y con 52 votos el de Rocha, ya que Lust mantuvo su postura presentada en la Comisión de Constitución.

La postura de Cabildo Abierto se debió a que la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial (Dinot) del Ministerio de Vivienda, liderado por la cabildante Irene Moreira, le había bajado el pulgar a los proyectos por entender que no respetaban los procedimientos establecidos en la ley de ordenamiento territorial.

El diputado frenteamplista e integrante de la comisión de Constitución Mariano Tucci afirmó que su partido»bajo ningún punto de vista» está en contra del «desarrollo local» de los departamentos, «siempre y cuando se dé en el marco normativo de respeto de la Constitución y de la ley». Tanto la Dinot como el Frente Amplio consideran que «se está burlando la Ley de Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, más allá de las autonomías de los gobiernos departamentales», dijo Tucci cuando pidió hacer lugar al recurso presentado.

La discusión parlamentaria El diputado frenteamplista por el departamento de Río Negro, Constante Mendiondo, justificó su voto y resumió: «Es una inversión que solo se puede hacer con garantías jurídicas. Hoy lo que hacemos con esto es que se busque por la vía que planteó la Dinot los planes como corresponden y de acuerdo a la legislación, para darle las garantías jurídicas y generar el empleo al inversor, que es una familia vinculada a Young, y que hasta tanto el Estado no le de las garantías necesarias no va a poner un solo peso».

El diputado Diego Echeverría, del Partido Nacional, dijo que no puede «bajo ningún punto de vista respetar a quienes hoy votaron y no emitieron ni una sola palabra de por qué están en contra. Uno no puede venir acá a votar livianamente porque le bajan un lineazo o no sabe porqué, porque la política es una actividad humana, hay personas, son debates que implican desarrollo, inversión, trabajo. Hoy en función de esta decisión va a haber gente que no va a trabajar. No da todo lo mismo».

Por su parte, Rafael Méndez, diputado de Cabildo Abierto, dijo tras el comentario de Echeverría que hay otros departamentos, como Tacuarembó, en donde se están planificando inversiones más grandes «y se están cumpliendo absolutamente todas las formalidades que exige la ley marco de ordenamiento territorial, eso está pasando». Agregó que las modificaciones al plan de ordenamiento «simplemente no se ajustan a los procedimientos establecidos. No está en discusión el contenido ni tampoco los proyectos de intervención en el territorio, sino la forma en la que se han llevado a cabo».

«Nosotros no nos basamos en un capricho ni nos abrazamos a nadie, estamos dándole la relevancia a la Dinot, es la palabra autorizada y no ha dejado en ningún momento lugar a dudas. Eso de que nos vamos a quedar sin trabajo para las empresas es un circo, acá, si se ajustan a los procedimientos, estos proyectos en no más de siete meses van a ser ejecutados», cerró.

Tras la votación por la situación rochense, el diputado cabildante Carlos Testa también hizo alusión a lo dicho por Echeverría, y afirmó: «Tomamos la decisión de votar totalmente a conciencia y en total libertad, sin aceptar ningún tipo de lineazo, sin ningún tipo de presión. Agregó que no aceptan «presiones ni dentro del partido ni fuera; se ha dicho que se han hecho todos los esfuerzos para que reveamos el voto y yo lo tomo como una presión, y no lo aceptamos bajo ningún concepto».

