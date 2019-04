Frente Amplio de Colón cerró las calles para exigir soluciones a Varela

Entornointeligente.com / Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn WhatsApp

Por espacio de dos horas, grupos organizados convocados por el Frente Amplio de Colón , incomunicaron la ciudad atlántica, exigiendo al gobierno respuesta a los problemas sociales de la.región.

Ver más: Autoridades dan con la captura de Juan Vicente ‘El Patrón Juancito’ Blandford

Las agrupaciones exigían no ser desalojados del área de la Playita, en el caso de pescadores, puestos adecuados para los vendedores en el mercado, aumento de jubilaciones.

Epasa contacto a Edgardo Voitier, uno de los dirigentes del Frente Amplio por Colón, quien manifestó que se encontraba en ese momento en Guabito.

Quieren soluciones reales

Luis Gómez, dirigente de la playita, manifestó que la zona ha sido cercada y militarizada por el Servicio Nacional Aeronaval de Panamá, también llamado (Senan), lo que considera un acto intimidatorio hacia las familias que residen en el lugar.

Ver más: Erika Ender nuevamente escribe pa’ uno de los grandes…ahora es ‘El Puma’

El cierre fue aprovechado por docentes y padres de familia de la Escuela República de Bolivia, quienes no han podido ingresar clases por no haber terminado los trabajos del plantel.

La protesta fue vigilada atentamente por agentes de la Policía Nacional.

MÁS INFORMACIÓN

¿Deseas opinar sobre este artículo? Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn WhatsApp Share this: Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva) Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Haz clic para compartir en Google+ (Se abre en una ventana nueva) Relacionado ← Previous Prevalecen casos de VIH | Critica Investigadores desarrollan nuevo sistema de simulación para conducción automática Next → You May Also Like Encuentran cuerpo calcinado de campesino en Río Congo de Panamá Oeste abril 4, 2019 admin Comentarios desactivados en Encuentran cuerpo calcinado de campesino en Río Congo de Panamá Oeste ‘He pagado el precio por ser la reserva moral en el fútbol’ abril 7, 2019 admin Comentarios desactivados en ‘He pagado el precio por ser la reserva moral en el fútbol’ Lluvias ocasionan daños a residencia y afectación por caída de árbol en Chiriquí abril 10, 2019 admin Comentarios desactivados en Lluvias ocasionan daños a residencia y afectación por caída de árbol en Chiriquí El Tiempo Caracas 23 ° algo de nubes humidity: 88% wind: 1m/s ENE H 21 • L 19 33 ° Fri 29 ° Sat 27 ° Sun 29 ° Mon Weather from OpenWeatherMap Suscribirse a Blog por correo electrónico Ingrese su dirección de correo electrónico para suscribirse a este blog y recibir notificaciones de nuevos mensajes por correo electrónico.

Correo electrónico

CULTURA CULTURA Fallece cantante colombo-venezolano Pastor López a los 74 años | Noticias abril 11, 2019 admin Comentarios desactivados en Fallece cantante colombo-venezolano Pastor López a los 74 años | Noticias CULTURA Mitos y verdades sobre la vida y música de Kurt Cobain abril 11, 2019 admin Comentarios desactivados en Mitos y verdades sobre la vida y música de Kurt Cobain CULTURA ‘¡Shazam!’, un niño grande y las próximas películas del universo de DC Comics abril 11, 2019 admin Comentarios desactivados en ‘¡Shazam!’, un niño grande y las próximas películas del universo de DC Comics CULTURA Para conmemorar a los ancestros: Festival Qingming en China | Noticias abril 11, 2019 admin Comentarios desactivados en Para conmemorar a los ancestros: Festival Qingming en China | Noticias

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com