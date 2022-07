Frente a la Zona Educativa protestaron los docentes en exigencia de respuestas

Entornointeligente.com /

Luzfrandy Contreras/DLA.- Docentes activos, jubilados y pensionados, protestaron a las afueras de la sede de Zona Educativa Táchira, con la finalidad de ser escuchados ante la falta de cancelación de sus beneficios laborales y primas colectivas.

Con una manifestación pacífica, profesionales de la educación rechazaron este martes 26de julio, las declaraciones emitidas por el Ministerio del Trabajo a través de twitter, donde se anunció la cancelación total del bono vacacional a este sector.

«Queremos salir al paso con las declaraciones del ministro Francisco Torrealba, donde dice que fue cancelado la totalidad del bono vacacional, lo que es una mentira, porque nosotros no hemos percibido desde hace 10 días el bono vacacional, esas fracciones que pasan allí, no corresponden con algo que sea legítimo, lo que si sabemos es que lo hace vía tweet, nosotros le decimos al ministro, que salga y haga las declaraciones así como estamos nosotros, queremos saber porqué dicen que tenemos ya la totalidad del bono cancelado cuando no se ha hecho», expresó William Fernández, representante de la coalición sindical intergremial del magisterio.

Así mismo, aprovecharon la oportunidad para rechazar las declaraciones de la ministra de educación en su visita al Táchira, en donde además agregaron que la dirección de educación y la zona educativa, no cumplieron con las expectativas necesarias en el cierre del año escolar ante la deficiencia de infraestructura y otras peticiones.

«No cumplieron con el arreglo de infraestructuras, la parte pedagógica la salvó el docente que tiene que cambiar de bolívares a pesos para pagar su transporte, no cumplieron con las normas de bioseguridad porque las tuvieron que cancelar los mismos docentes con lo poco que les alcanza, en total el cierre del año escolar no fue como lo propuso el patrono durante este mismo año», indicó.

