Freno de mano al Comité de Deportes

La polémica no se detiene en el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Cartago, donde su presidente Juan Luis Hernández acaba de enviar de vacaciones a tres funcionarios. Así lo denunció uno de los afectados, el director ejecutivo Ricardo Valverde.

«Nos preocupa por el tema deportivo, pues se pone en riesgo la participación de los atletas en Juegos Nacionales (18 enero al 1 de febrero 2023). El Presidente de la Junta Directiva envió a vacaciones al Director Deportivo José Coto, a la proveedora Andrea Gómez y a mí que soy el Director Ejecutivo. No nos dio chanche de hacer un acto de entrega», explica Valverde. Lo que más les incomoda es que nunca les preguntaron la cantidad de días que tenían para vacacionar. «Solamente nos dijo ‘van a vacaciones y no pregunten por qué y yo me encargo de todo’. A mí me envió 25 días, a Coto 60 días y a la proveedora 5 días. Desconozco de dónde sacó los datos. Hay acuerdos alterados porque hace un mes a la proveedora se le envió a vacaciones y al Director Deportivo hace un mes por 15 días. Pero ahora ese mismo acuerdo es por más días».

Otro aspecto que les inquieta es que están seguros de que de los funcionarios que quedan ninguno está facultado para hacer compras y que él es el encargado del presupuesto. «Se pone en riesgo la participación de las disciplinas que deben ir a otros lugares, por ejemplo, ya en Guanacaste no hay hospedaje. Esto es como un freno de mano», señaló.

NO SE DICE LA VERDAD

A criterio de Valverde, se han dicho algunas cosas que no son ciertas y se refiere a lo que el abogado Geiner Quintana dijo en una publicación anterior. «Algunas cosas que se mencionaron del Comité son totalmente falsas. Por ejemplo, un abogado de don Juan Luis indicó que retenemos las actas del Comité y eso es falso. A la secretaria de la Junta Directiva se le dio la instrucción de hacer un acta de entrega. Se le indicó a los correos, pero la señora no se ha presentado. Indicaron que el contador firmaba cheques en blanco y eso jamás. Los procesos de pagos van con todo el respaldo, facturas, comprobante de entrega, con todo. Eso también es falso», argumentó.

