Frederico Varandas suspenso por 70 dias por lesão da honra de Pinto da Costa

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) aplicou a Frederico Varandas, presidente do Sporting, uma suspensão de 70 dias, acrescida de uma multa de 13.260 euros. Em causa está a infracção cometida pelo dirigente «leonino», de lesão da honra do homólogo do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa.

O incidente teve lugar no final do mês de Maio, num discurso proferido por Varandas no núcleo sportinguista de Carregal do Sal. «Ao senhor Pinto da Costa, por mais que lhe custe e por mais tentativas que faça para tentar apagar as suas acções, será sempre recordado como um corruptor activo. E eu aqui estarei para lhe recordar até ao último dia da sua presidência que é um corruptor activo e uma vergonha para o desporto português», afirmou na altura.

Na sequência destas declarações, foi instaurado um processo disciplinar no dia 31 de Maio, posteriormente encaminhado para a Comissão de Instrutores da Liga. No dia 26 de Junho, o processo chegou às mãos do Conselho de Disciplina, que promoveu uma audiência disciplinar no passado dia 9, na sequência da qual deu como provada a acusação.

Assim, Frederico Varandas acabou por ser sancionado, pela prática da infracção disciplinar, ao abrigo do artigo 136.º, n.ºs 1 e 3 por referência ao artigo 112.º, n.º 1, ambos do Regulamento Disciplinar da LPFP. Tendo sido levada em conta a existência de reincidência, o castigo total foi de 70 dias e uma multa de 130 unidades de conta (13.260 euros).

Recorde-se que Varandas já havia sido suspenso por 45 dias e multado em 7650 euros por declarações feitas no dia 23 de Outubro de 2020, também dirigidas a Pinto da Costa: «Um bandido será sempre um bandido e será sempre recordado como um bandido».

LINK ORIGINAL: Publico

