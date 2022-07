Fred Kerley se consagró como el nuevo rey de los 100 metros

Entornointeligente.com /

CARACAS.- Fred Kerley es el nuevo campeón mundial de los 100 metros con una marca de 9.86 segundos al frente de un triplete estadounidense que completaron, separados por solo dos milésimas, Marvin Bracy y Trayvon Bromell, ambos con 9.88.

WORLD CHAMPION ‼️ @fkerley99 🇺🇸 storms to 9.86 to strike 100m 🥇 in front of a roaring home crowd 👏

🥈 @_BraceYaself 🇺🇸 9.88 (.874)

🥉 @TrayvonBromell 🇺🇸 9.88 (.876)

USA GOES 1-2-3! HISTORY! #WorldAthleticsChamps @usatf pic.twitter.com/zfVcnFwnZl

— World Athletics (@WorldAthletics) July 17, 2022 El cuarto estadounidense de la prueba, Christian Coleman, defensor del título, terminó sexto con un crono de 10.01 en una carrera que ofreció varias alternativas antes de que Fred Kerley acabara predominando en el último metro.

Coleman, que partió en 104 milésimas, al borde de la salida falsa, dominó los primeros metros, luego fue Bracy quien tomó la delantera hasta que en los cuadros Kerley impuso su potencia sostenida para convertirse en el primer velocista con medallas mundiales tanto en los 100 como en los 400 metros (bronce en Doha 2019).

La corona de la velocidad mundial masculina continúa saltando de cabeza en cabeza desde la retirada del jamaicano Usain Bolt en 2017, como si nadie fuera capaz de retenerla.

En los Mundiales de aquél mismo año en Londres se coronó, con 35 años, el estadounidense Justin Gatlin. Dos años después, en Doha, se hizo con el título su joven compatriota Coleman, que parecía llamado a consolidarse, pero una infracción sobre su paradero para controles de dopaje le acarreó una suspensión que lo dejó fuera de los Juegos de Tokio.

En la capital nipona, surgió un invitado con quien nadie contaba, el italiano Marcell Jacobs, para hacerse con el oro, y ahora en Eugene los pronósticos no estaban claros, aunque la mayoría se inclinaba por el subcampeón olímpico, Fred Kerley, que en Tokio marró el título por 4 centésimas.

A sus 27 años, líder mundial de la temporada con un crono de 9.76 conseguido el 24 de junio en esta misma pista del Hayward Field durante los campeonatos nacionales, Kerley había aumentado el viernes su prestigio al correr en 9.79, la mejor marca de la historia en unas series mundiales.

El atleta texano, cuyo único título mundial hasta la fecha lo obtuvo como relevista en el 4×400, parece cada vez más centrado en la velocidad pura. Con una técnica de carrera muy diferente a la de Bolt, Kerley, de zancada mucho más corta, presenta una constitución física parecida a la del jamaicano (con quien comparte representante, Ricky Simms): 1,93 de estatura y 93 kilos de peso, de forma que su figura destaca sobre el resto desde los tacos de salida.

Las semifinales, a las que no se presentó, por lesión, el campeón olímpico Jacobs, enfrentaron en la segunda serie a Coleman, que fue por delante casi 90 metros, y Kerley, que terminó venciendo por tres centésimas con 10.02. La penúltima ronda tampoco señaló a un claro favorito, aunque el joven jamaicano Oblique Seville presentó sus cartas para el podio con el mejor crono (9.90).

Estados Unidos iba a copar la mitad de las calles en la final y la lógica se impuso en forma de triplete, el tercero de su historia en unos Mundiales.

EFE

LINK ORIGINAL: Union Radio

Entornointeligente.com