Frases más poemas: un puente entre la poesía oriental venezolana y el mundo

28 Jul, 2022 | Hoy por hoy, cuando alguien necesita información sobre un libro o un autor, un arte o una profesión, de inmediato recurre a la web. Este recurso, innegablemente, transformó nuestra manera de investigar, de conocer sobre cualquier tópico. Los cambios han sido tan trascendentales que los medios impresos migraron a internet para poder mantenerse vigentes y visibles a los ojos del mundo.

Frases más poemas de Ángel Marino Ramírez. / Foto: CORTESÍA

Asimismo, los encargados de ejercer un oficio (escritores, artesanos, arquitectos…) han debido llevar los datos de sus destrezas a estos espacios virtuales para darse a conocer. Y sí, quien no se haga ver en la web en estos momentos está al margen del acontecer global.

Muchos son los portales que han servido de plataforma para la gente: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, YouTube… cada cual con sus especificidades y objetivos. Uno de los rubros que han tomado fuerza en estos espacios de la World Wide Web han sido los portales literarios; su objetivo es tan simple como trascendental: salvaguardar y dar a conocer la obra de los autores de cada continente.

Dentro de ese universo hay una propuesta reciente ideada por el escritor y poeta anzoatiguense Ángel Marino Ramírez. Hablo, específicamente, del portal Frasemaspoemas.com; dicho espacio está dedicado, entre sus tantas aristas —libros de grandes autores, sus frases y poemas, como su nombre lo indica—, a compilar y dar a conocer la obra de los poetas y escritores del oriente venezolano.

El sitio lleva ya dos años publicando contenido, fue fundado a inicios del 2020. En él podemos conseguir material de suma importancia para la comunidad del Oriente del país —y de la región entera, en realidad—, desde el punto de vista poético y literario. Dentro de las joyas que brillan en sus espacios están: los poemas de la Flor Asuntina, nuestra querida maestra Magaly Salazar Sanabria; los poemas del gran Francisco Lárez Granado, del maestro Francisco Salazar Martínez o las décimas de José Ramón Villarroel, El Huracán del Caribe —así como también una de las biografías más completas de este insigne neoespartano—.

En este site también hallaremos poemas de Chebeto Requena, Dalmiro Malaver (La Culebrita de Oriente), Marco Antonio Delgado (MAD), Antonio Figueroa, Verni Salazar, Rodolfo Rodríguez, Emilia Lee, Elizabeth Vivas, Belkys Salasar, Paula Orta Osilia, Ernesto Da Silva, Sheyla Falcony, Arquímedes Figueroa, Jesús Ortega, Jesús Rengel, Domingo Espinoza, Ángela Palacios, María Rojas, Leticia Rojas, Rafael Galindo, Gabriel Gómez… y la lista sigue.

Hablo de un trabajo arduo que no se limita solo a la publicación, sino también a la edición, la creación de imágenes, la subida del contenido y, en muchos casos, la transcripción de los poemas. Para serles sincero, considero esta labor particular —la relacionada a la edición, corrección y montaje en WordPress—algo de carácter colosal para estar siendo llevada por un solo hombre, y he allí una de las razones principales de estas letras que aquí escribo.

Es importantísimo acotar que el Movimiento Cultural D’Canto ha sido pieza clave en la consolidación de este proyecto. Sus miembros han servido de apoyo y refuerzo en esta faena llevada a cabo por Ramírez en Frasesmaspoemas.com; así lo destaca el poeta de manera enfática, pues considera a cada integrante como un eslabón necesario en la maquinaria de este loable ente virtual.

No puede quedar por fuera, por supuesto, la estimada Nury Sandoval, esposa del escritor, su apoyo desde siempre y más ahora en este periodo de vida marcado por la migración y la pandemia. Vaya un agradecimiento especial también a sus colaboradores Glean Rimano, Mao-Nir y Naimar Jiménez.

Desde aquí, desde Transeúnte, celebro, bendigo y aúpo esta titánica empresa del Estudiante de Oriente, mi estimado Ángel Marino Ramírez, por considerarla digna de ser difundida y repetida en cada lugar del país. Venezuela cuenta con una muy rica cultura poética y literaria, sin embargo, hay muchos autores cuya obra aún no ha sido transcrita y publicada en los medios virtuales, algo que, lamentablemente, puede ser nefasto, más a sabiendas de que el material físico puede perderse.

