Fraser-Pryce reinó en los 100 metros con su quinto título mundial

Entornointeligente.com /

EE.UU.- Shelly-Ann Fraser Pryce, la más pequeña de las finalistas, conquistó su quinto título mundial de 100 metros con una marca de 10.67 segundos al frente de un triplete jamaicano.

🥇 @realshellyannfp 🇯🇲 10.67

🥈 @sherickajacko 🇯🇲 10.73

🥉 @FastElaine 🇯🇲 10.81

CLEAN SWEEP FOR JAMAICA 🧹 pic.twitter.com/PvrrdiafN7

— World Athletics (@WorldAthletics) July 18, 2022 Shericka Jackson, bronce olímpico en Tokio 2020, se alzó con la medalla de plata con un registro de 10.73 y la doble campeona olímpica Elaine Thompson-Herah completó el podio con 10.81.

Campeona mundial del hectómetro por primera vez en Berlín 2009, el «Cohete de bolsillo» repitió victorias en Moscú 2013, Pekín 2015 y Doha 2019, antes de redondear su colección con esta quinta corona en Eugene.

IN A WORLD OF HER OWN 🙌 @realshellyannfp 🇯🇲 destroys the championship 100m record in 10.67 to claim her FIFTH world 100m title and leads a Jamaican sweep 💪 #WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/g0cflr1dbV

— World Athletics (@WorldAthletics) July 18, 2022 La velocidad jamaicana había sufrido un duro golpe este sábado en categoría masculina, no sólo con el triplete estadounidense encabezado por Fred Kerley (oro con 9.88), sino porque dos de sus representantes habían caído ya en semifinales. Sólo el joven Oblique Seville, de 31 años, se había metido en la final, y eso para quedarse a las puertas del podio.

Pero el programa de los campeonatos ofreció a Jamaica una inmediata oportunidad de redención sólo 24 horas después, en el esprint femenino. Sobre el papel, aquí cambiaban las tornas. Con talentos como Fraser-Pryce, Thompson-Herah (doble doblete olímpico) y Jackson no era descartable una barrida jamaicana similar a la estadounidense en hombres.

🐐🇯🇲 @realshellyannfp

10 🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇

2 🥈🥈at the World Champs so far..

..and 2 events to go 👀

Women's 200m heats kicks off tonight! #WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/gAUeAUtxus

— World Athletics (@WorldAthletics) July 18, 2022 Thompson-Herah (10.82) y Jackson (10.84) fueron las más veloces en semifinales, mientras que SAFP gastó lo justo para ganar su serie en 10.93.

Dos horas y 20 minutos después la pequeña Fraser-Pryce ratificó su hegemonía con un nuevo récord de los campeonatos (10.67). Las tres medallistas jamaicanas pretender doblar, compitiendo también en los 200.

Estados Unidos rayó a muy baja altura en la final femenina del hectómetro. Aleia Hobbs fue sexta con 10.92 y Melissa Jefferson cerró la clasificación con 11.06, la única que no rompió la barrera de los 11 segundos.

EFE

LINK ORIGINAL: Union Radio

Entornointeligente.com