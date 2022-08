Fraser-Pryce ganó los 100 mts femeninos con el mejor registro del año

Entornointeligente.com /

CARACAS.- La jamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce logró este sábado la mejor marca del año en los 100 metros femeninos al ganar en 10.66 segundos la distancia de la reunión de la Liga de Diamante de atletismo de Chorzów (Polonia).

10.66!

That's the fastest time this year in the women's 100m from @realshellyannfp

What a way to finish! #DiamondLeague #SilesiaDL 🇵🇱

📷 @matthewquine pic.twitter.com/JeGKxTrtpZ

— Wanda Diamond League (@Diamond_League) August 6, 2022 Fraser-Pryce, de 35 años y tres veces campeona olímpica (Pekín 2008, Londres 2012 y Tokio 2020) y que atesora seis títulos mundiales individuales, el último de ellos en los recientes mundiales de Eugene (EEUU), ganó en Chorzów con una marca de 10.66 para superar por una sola centésima el tiempo con el que ella misma lideraba la temporada.

La jamaicana ganó con autoridad por delante de la estadounidense Aleia Hobbs (10.94) y la marfileña Marie-Josée Ta Lou (11.00).

EFE

