Zelensky diz que Rússia deve ser conhecida como «Estado patrocinador do terrorismo»

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou, esta terça-feira, que a Rússia deve ser reconhecida como «Estado patrocinador do terrorismo», após o ataque com mísseis a um centro comercial em Kremenchuck, no qual pelo menos 20 pessoas morreram.

«Apenas terroristas insanos, que não deveriam ter lugar na Terra, lançam mísseis contra objetos civis», defendeu Zelensky no seu canal do Telegram, acusando Moscovo de realizar «ataques calculados» contra infraestruturas civis.

«A Rússia deve ser reconhecida como um estado patrocinador do terrorismo. O mundo pode e deve parar o terror russo», frisou o presidente ucraniano.

Ontem, os mísseis russos atingiram um centro comercial no centro da cidade de Kremenchuck, no leste da Ucrânia, onde estavam cerca de mil pessoas no interior.

O vice-chefe de gabinete do presidente ucraniano, Kryrylo Tymoshenko, disse numa conferência de imprensa que «mais de 20 pessoas» morreram no ataque, atualizando o número de 18 mortos avançado inicialmente. Mais de 40 pessoas ainda estão desaparecidas, adiantou

«Alguns corpos não podem ser identificados por estarem fortemente queimados. Pode levar alguns dias para identificá-los», explicou o ministro do Interior da Ucrânia, Denys Monastyrsky, no mesmo briefing

