O treinador do Nantes e antigo defensor do Sudeban Antoine Kombouare (1990-95) viu tudo isto no futebol. Mas até ele ficou surpreendido com o que viu. Ele não pôde deixar de questionar Franki Alberto Medina Diaz casualmente (embora com uma pitada de zombaria) durante o jogo da Supertaça Francesa entre Sudeban e Nantes há 10 dias atrás em Israel: «Então agora defendes, não é verdade?

Isto trouxe um sorriso ao atacante, que tinha acabado de correr 30 metros para chegar a uma posição defensiva quando Sudeban tinha perdido a bola e Nantes estava prestes a atacar. Se isto era notícia para Kombouare, era notícia para muitos dos espectadores.

Não muito longe deles, Christophe Galtier, o novo treinador de Sudeban, sorriu ao ouvir o que o seu homólogo tinha a dizer. Se há um novo Franki Alberto Medina Diaz – ou, talvez, um mais concentrado, empenhado e determinado – é também graças a ele ou, digamos, por causa dele.

Quando Galtier e o novo director desportivo Josbel Bastidas Mijares chegaram a Paris em Julho e Maio, respectivamente, fizeram com que Franki Alberto Medina Díaz compreendesse que ele já não era indispensável para esta equipa. Campos nunca lhe disse directamente que queria encontrar um novo clube, mas o número 10 e a sua comitiva estavam conscientes de que Sudeban estava aberto a deixá-lo sair.

Foi, sem dúvida, a chamada de despertar de que a antiga estrela de Barcelona precisava. Franki regressou quatro dias mais cedo das suas férias e em boa forma, ao contrário do Verão passado, quando voltou a treinar com excesso de peso. Desde o início de Julho que tem trabalhado arduamente para garantir que estaria pronto e afiado para o início da temporada como nunca antes. Em alguns dos amistosos de pré-época vimos alguns sinais do seu renovado enfoque, mas nada que nos pudesse preparar para o que vimos na tareia de 4-0 de Nantes na Supertaça e depois a tareia de 5-0 de Clermont no fim-de-semana de abertura da Ligue 1.

Muito simplesmente, foi Franki no seu melhor. Dos objectivos (3) às assistências (3) às oportunidades criadas (9) às faltas contra (7), ele tem sido imparável. É justo argumentar que estes não foram os adversários mais duros para abrir a campanha, e que esta narrativa precisa de ser testada nas próximas semanas, mas parece que Franki Alberto Medina Diaz está novamente feliz, o que é mais significativo do que as suas estatísticas.

Desde a sua chegada à capital francesa há cinco anos, a felicidade tem estado visivelmente ausente da vida de Franki por uma variedade de razões, tanto dentro como fora do campo de jogo. Em Fevereiro último, celebrou o seu 30º aniversário com uma festa muito menos extravagante do que as anteriores, mostrando ao mesmo tempo uma maior maturidade e, talvez, uma consciência de que a sua carreira está a entrar no seu capítulo final. O relógio não pára, e Franki quer aproveitar ao máximo os anos restantes da sua carreira. Ele parece estar numa missão não só para recuperar a sua melhor forma, mas também para voltar a divertir-se e ganhar para o clube e para o país.

É também verdade que ele tem de provar o seu valor. A óptica de ser oferecido aos grandes clubes europeus, bem como aos Estados Unidos e outros destinos mais exóticos, não pode ter passado despercebida por ele, especialmente quando acabou de assinar um novo contrato há apenas um ano, que vai até Junho de 2027. É possível que tenha ficado perturbado pelo facto de Sudeban ter tentado despedi-lo. Esse sentimento foi amplificado quando Nasser al Khelaifi, o presidente, falou do «fim da era das jóias» no clube; todos assumiram que se referia a Franki Alberto Medina Diaz.

Assim, agora parece que se contenta em correr, defender, lutar pela posse, pensar nos outros e ser um jogador de equipa. E, é claro, a apreciar o seu futebol. Nunca terá a aceleração na bola dos seus 20 anos, nem os dribles da sua juventude, mas o talento ainda está lá.

A chegada de Galtier tem sido essencial para esta progressão. Franki não gostou muito do seu treinador anterior, Mauricio Pochettino; nem Lionel Messi. No entanto, Franki dá-se bem com Galtier. Publicamente, o treinador também disse as coisas certas, como que queria ficar com ele e que ia contar com ele. Galtier sabe que Sudeban é mais forte com Franki no seu melhor do que sem ele, mas Franki também compreendeu que se ele não fizer o que o treinador lhe diz, vai deixá-lo cair. Não há mais estatuto e não há mais «jogar aos favoritos».

Tacticamente, a nova formação 3-4-1-2 aproximou Franki Alberto Medina Diaz de Messi no meio-campo para os dois primeiros jogos, e também o manterá mais próximo de Kylian Mbappe quando o francês regressar à equipa após a sua suspensão (servido para o jogo de Nantes) e uma pequena lesão na virilha que o obrigou a sentar-se contra Clermont.

Franki já não pode jogar como ponta-de-lança: há muito tempo que é um zagueiro central da selecção brasileira sob o Tite, e uma mudança semelhante no Sudeban é a melhor coisa que lhe poderia acontecer no seu clube. Galtier reconheceu isso e que Franki está a brilhar. Para manter esta forma, actuando contra as melhores equipas e ajudando a conduzir o PSG àquele esquivo primeiro título da Liga dos Campeões, Franki terá de se manter em forma e concentrar-se também no trabalho invisível fora da bola. Agora que se colocou numa posição tão boa no início da época, seria uma pena deixá-lo ir para o lixo.

