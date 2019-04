Franco produce como un extraño octavo bate

Entornointeligente.com / El dominicano Maikel Franco luce cómodo donde está bateando en la alineación de los Filis. El antesalista pegó un cuadrangular y recibió tres pasaportes intencionales en el partido del martes de Filadelfia ante los Nacionales para acompañar al quisqueyano Albert Pujols (dos veces), al venezolano Miguel Cabrera y a Paul Goldschmidt como los únicos jugadores en sacudir un bambinazo y recibir tres bases por bolas intencionales en un partido desde el 2009. El miércoles, Franco negoció otro pasaporte y anotó una carrera en la derrota de Filadelfia ante Washington. Franco ha pegado tres jonrones en los primeros cinco compromisos de la campaña. Cada vuelacercas ha sido bateando de octavo en el lineup de los Filis. Spud Davis (1930) y Andy Seminick (1948) son los dueños del récord en el equipo con 13 cuadrangulares bateando de octavo en la alineación. Del Crandall estableció la marca en las Grandes Ligas con 22 jonrones como octavo en el lineup con los Bravos de Milwaukee en 1955. “Pienso que se está estableciendo de octavo en el lineup”, expresó Gabe Kapler con una sonrisa. Franco también ha recibido cinco pasaportes intencionales esta campaña. Se convirtió en el primer jugador de los Filis en embasarse con boleto intencional en tres ocasiones en un compromiso desde que lo hizo Ryan Howard el 14 de abril del 2007. En su carrera, Howard recibió en tres partidos diferentes tres pasaportes intencionales en un encuentro. Dick Allen (dos veces), Garry Maddox (una vez), Clay Dalrymple (una vez), Del Ennis (una vez) y Nick Etten (una vez) también lo lograron vistiendo el uniforme de Filadelfia. Tras la acción del miércoles, Franco lleva promedio de .400 (de 15-6) con tres jonrones, ocho remolcadas, porcentaje de embasarse de .591 y 1.000 de slugging. “Esto es parte de una estrategia”, explicó Kapler. “Maikel está viendo bastantes pitcheos. Me sorprendería si en lo que va de la temporada no es uno de los líderes en porcentaje de embasarse. Creo que (bateador octavo) lo ha obligado a ser más paciente. Está sonriendo bastante. Tiene una confianza especial. En cada juego está viendo varios lanzamientos para batear y los está castigando. No creo que debamos hacer ningún cambio en el lineup”. De hecho, Kapler no ha variado su alineación. En los primeros cinco juegos de la campaña. No parece ser un hecho del otro mundo, pero vale tener en cuenta que Kapler no repitió un lineup más de cinco veces en toda la temporada del 2018.LINK ORIGINAL: Listin Diario

