Francisco Sanabria acusa a Germán Cardoso de haberlo llevado por el mal camino

El propietario de Cambio Nelson y autor de una estafa desde ese negocio mantuvo un perfil considerablemente bajo desde que salió de la prisión. Pero ayer reapareció en los medios y realizó una serie de fuertes acusaciones contra Germán Cardoso, de quien fue suplente en la Cámara de Diputados. «Cuando estalló lo del cambio todo el mundo dijo ‘pobre Germán, quedó asociado a este tipo’. Pero la verdad es que fue él quien me llevó por el mal camino. Antes yo era un simple cambista, respetuoso de las normas y al que jamás se le hubiera ocurrido utilizar la política como una forma de obtener beneficios personales. Pero me empecé a juntar con Cardoso y ahí desbarranqué». Según Sanabria, el actual senador del Partido Colorado lo fue «convenciendo de a poco de que no había que ser tan detallista, que a veces había que dejar todo en manos de algún amigo de confianza para que pudiese hacer negocios lucrativos, y cosas por el estilo. Cuando me quise acordar ya me había transformado en la persona que todo el mundo conoció».

Consultado sobre estas declaraciones, Cardoso dijo no recordar quién era exactamente «ese tal Francisco o Gustavo Sanabria del que me están hablando».

La frase: «Cardoso tiene toda nuestra confianza hasta que la Justicia se pronuncie sobre su accionar, así que no vamos a permitir que se levanten sus fueros y comparezca ante la Justicia». Legislador multicolor y prudente.

LINK ORIGINAL: La Diaria

