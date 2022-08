Francisco Rábano: 5000 quilómetros a pé pela Península Ibérica para mostrar um mundo melhor

Entornointeligente.com /

Dois dias antes tinha tido um contratempo, um pé mal colocado, um golpe forte, e a dor a instalar-se. «Como estava no meio do nada, continuei a caminhar», conta o espanhol Francisco Rábano. Mais sete quilómetros. E, no dia seguinte, ainda que tenha sentido que se tinha agravado, voltou a caminhar. Grande erro: traumatismo com possível fissura, foi o diagnóstico médico, com a necessidade de repouso. Assim, quando pensávamos que Francisco, Fran, nos falava em Faro – era o que indicavam as últimas histórias nas redes sociais – , afinal já estava em Sevilha, à espera do comboio para regressar a Madrid. É aí que está, junto da família, para passar os dez dias de repouso mínimo recomendados – depois regressará ao Algarve para retomar o caminho.

