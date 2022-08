Francisco olhando para o futuro

Entornointeligente.com /

Com as tremendas responsabilidades que pesam sobre ele, o Papa Francisco olha para o futuro: o seu futuro, o futuro da Igreja, o futuro do mundo…

1 – Qual o futuro de Francisco? Ele sabe que tem 85 anos e que anda em cadeira de rodas e que há rumores de renúncia no ar, tão desejada por alguns sectores ultraconservadores que anseiam por ver-se livres dele. De qualquer forma, mesmo sentindo-se um pouco diminuído, não está nos seus planos a renúncia para breve. Disse-o recentemente a duas jornalistas mexicanas, María Antonieta Collins e Valentina Alazraki: «Não tenho nenhuma intenção de renunciar. Para já, não.»

Repetiu a mesma coisa na conferência de imprensa no regresso da recente «peregrinação penitencial» ao Canadá. Confessou que uma eventual renúncia «não é uma catástrofe: pode-se mudar de Papa, isso não é um problema». De qualquer forma, acrescentou, «não pensei nessa possibilidade. Isso não quer dizer, porém, que não venha a pensar nisso num futuro próximo.»

Evidentemente, não poderá «continuar com o mesmo ritmo de viagens de antes. Com a minha idade e com esta limitação, devo poupar-me um pouco para servir a Igreja ou até pensar na possibilidade de me afastar». De qualquer forma, declarou: «continuarei a fazer viagens e a estar perto das pessoas, pois julgo que a proximidade é um modo de servir.» Deu como quase certa a sua viagem ao Cazaquistão em Setembro – «é uma viagem tranquila, é um congresso» – e reiterou a sua intenção de ir à Ucrânia e realizar a visita à República Democrática do Congo e ao Sudão do Sul, prevista para os princípios de Julho e adiada por causa da recuperação do joelho.

2 – Entretanto, a ida ao Cazaquistão, de 13 a 15 de Setembro próximo, foi confirmada pelo Vaticano. Para participar no VII Congresso de Líderes de Religiões Mundiais e Tradicionais.

Precisamente aí poderia dar-se o tão desejado encontro com o Patriarca de Moscovo, Cirilo, que, desgraçadamente, continua a abençoar a invasão e a guerra da Ucrânia. Francisco, pelo contrário, com mais de 70 intervenções a favor da paz, tem manifestado disponibilidade para visitar tanto Kiev como Moscovo, colocando a diplomacia da Santa Sé ao serviço de uma mediação em ordem a uma paz justa e duradoura.

Como acaba de declarar o Secretário de Estado, cardeal Pietro Parolin, à revista italiana de geopolítica «Limes», «o Papa gostaria de ir a Kiev para levar consolação e esperança às pessoas afectadas pela guerra», anunciando igualmente a sua disposição para ir a Moscovo, «desde que haja condições que sejam realmente úteis para a paz.» Afirmou: «A diplomacia da Santa Sé não está vinculada a um Estado mas a uma realidade de direito internacional que não tem interesses políticos, económicos, militares. Põe-se ao serviço do bispo de Roma, que é o pastor da Igreja universal. A Igreja é pacifista porque crê e luta pela paz». Parolin reconheceu que o diálogo entre Roma e Moscovo é «um diálogo difícil, que avança com pequenos passos e também experimenta altos e baixos», mas «não está interrompido».

Francisco vive sobremaneira preocupado com o perigo nuclear. Por isso, não se cansa de declarar como doutrina oficial da Igreja que «o uso e a posse de armas atómicas são imorais».

3 – Francisco deixa uma marca indelével na Igreja. Ele não quer uma Igreja «autorreferencial», ela tem de estar aberta ao mundo, «em saída». A liturgia tem de ser viva, não um ritual seco. Contra uma Igreja piramidal, centrada na hierarquia, afirma uma Igreja sinodal, na qual todos têm voz, sem tabus. Certamente a Igreja tem de ser fiel à tradição, mas uma tradição viva, contra o imobilismo… E, aqui, voltando à citada conferência de imprensa, fica um exemplo de abertura. Uma das perguntas incidiu sobre os contraceptivos. E Francisco aproveitou para reflectir sobre o dogma e a moral em vias de desenvolvimento, citando S. Vicente de Lérins, no século X: «a verdadeira doutrina para avançar e desenvolver-se não pode ficar parada, isto é, consolida-se com o tempo, mas sempre em contínuo progresso». «Uma Igreja que não desenvolve o seu pensamento em sentido eclesial é uma Igreja que recua, e este é o problema hoje de tantos que se dizem tradicionais», impedindo que a Igreja avance, apenas «porque sempre se fez assim.» São «tradicionalistas», «retrógrados». Deste modo, Francisco mostrou a abertura actual à contracepção.

Ainda sobre a renúncia. Francisco é jesuíta, e há um ponto essencial para um jesuíta: o discernimento. Ele irá, portanto, segundo as circunstâncias, discernindo, para tomar a decisão certa. Como ficou dito, irá ao Cazaquistão em Setembro. Em 28 de Agosto, visitará Aquila, cidade italiana onde se encontra o túmulo de Celestino V, o último Papa, antes de Bento XVI, a renunciar. Mas, logo no dia seguinte, os cardeais todos do mundo estão convocados para uma reunião. Francisco quer aconselhar-se sobre a reforma da Cúria e, sobretudo, o processo sinodal.

É minha convicção que ele, excepto no caso de total incapacidade, não renunciará enquanto Bento XVI viver. E tudo fará para poder estar presente, em Outubro de 2023, no Sínodo sobre a sinodalidade.

4 – Como ele próprio disse, quando vir que «não posso continuar ou prejudico ou sou um estorvo», espera «ajuda» para tomar a decisão de retirar-se. E, retirado, não será «Papa emérito», mas «bispo emérito de Roma». E que fará? «Gostaria de atender confissões e ir visitar os doentes».

Padre e professor de Filosofia.

Escreve de acordo com a antiga ortografia

