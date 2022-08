Francisco Ginella y un debut en Nacional para hacer dudar a Repetto de cara al clásico

Entornointeligente.com /

La imagen que había dejado Francisco Ginella en el fútbol uruguayo era la misma que se vio en la pasada jornada cuando tuvo su primera oportunidad en Nacional en lo que fue la victoria contundente por 3-0 ante Montevideo City Torque.

Aquel volante elegante, de buen pie y que no se desentendía de la marca fue el mismo que saltó al campo de juego del Estadio Centenario junto a Felipe Carballo, quien sin duda le permitió crecer todavía más en el rendimiento.

Cabe recordar que muchas veces el hincha de Nacional se había preguntado qué pasaba con Ginella, un futbolista que llegó a mitad de temporada, pero que se encontró con un mediocampo muy consolidado que conformaba el propio Carballo con Yonathan Rodríguez.

Francisco Ginella en su debut con la camiseta de Nacional. Foto: Juan Manuel Ramos. No pudo jugar el final del Intermedio porque se lo impedía el reglamento, pero de los siguientes seis partidos entre Torneo Clausura y Copa Sudamericana no había disputad ninguno. En cinco de ellos fue suplente y en el restante no ingresó en la convocatoria.

Más allá de los habituales titulares, Ginella también tenía por delante a Diego Rodríguez y Joaquín Trasante con los que también tenía que pelear un lugar, pero con Yonathan Rodríguez y el juvenil lesionado y el Torito suspendido, le llegó la chance a Pancho.

Pablo Repetto lo puso desde el arranque y lo cierto es que no pasó desapercibido. Pese a que llevaba más de un mes sin disputar un partido, teniendo en cuenta que el último había sido el 9 de julio con Los Ángeles FC, no pareció sentirlo. Jugó los 90’, corrió por toda la mitad de la cancha y hasta en varias ocasiones pisó el área rival.

Francisco Ginella en su debut con la camiseta de Nacional. Foto: Juan Manuel Ramos. No hay que perder de vista que tuvo a su favor que Montevideo City Torque jugó con poca gente en la mitad de la cancha y eso le dio la posibilidad de contar con más espacios para dominar la pelota e incluso para lanzar a los atacantes que iban por banda.

A solo una semana del clásico ante Peñarol, y sabiendo que Yonathan Rodríguez no será de la partida por lesión y que Trasante está entre algodones, Ginella jugó como para hacer dudar a Pablo Repetto de cara al choque a disputarse en el Gran Parque Central del próximo domingo 4 de setiembre (15:30).

Vuelve el Torito Rodríguez y habrá que conocer la evolución de la lesión de Trasante, pero Pancho dejó en claro que puede jugar al lado de Carballo y hacerlo con clase.

