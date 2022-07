Francisco de Miranda: Precursor de la Emancipación Americana y Héroe de la Revolución Francesa

Entornointeligente.com /

Aquí les ofrezco esta recopilación, resumen sobre nuestro prócer Francisco de Miranda:

El 14 de julio de 1816, muere en la prisión de La Carraca, en Cádiz, España el Generalísimo Francisco de Miranda, catalogado como «El Americano Más Universal», «Precursor de la Emancipación Americana», que luchó también en la Revolución Francesa y en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Se considera junto a Simón Bolívar, Andrés Bello y Simón Rodríguez el cuarteto de caraqueños universales.

Participó en los tres grandes movimientos históricos y políticos de su tiempo: Guerra de Independencia de los Estados Unidos, Guerras de Independencia Hispanoamericanas y Revolución Francesa, acontecimiento del cual fue protagonista destacado por lo que le fue otorgado el título de héroe de la revolución. Posteriormente fue líder del bando patriota en la Independencia de Venezuela, y gobernador de la Primera República de Venezuela en Calidad de Dictador Plenipotenciario y Jefe Supremo de los Estados de Venezuela. Bajo estas circunstancias de crisis, con la guerra en puertas y los españoles con sed de sangre, el General Miranda es nombrado por el Triuvirato Ejecutivo de la República como Dictador Plenipotenciario y Jefe Supremo de los Estados de Venezuela con Grado de Generalísimo de los Ejércitos. Su función era la de dictar las medidas necesarias para librar la guerra y liberar el territorio de la nueva nación.

Sin dudas, Francisco de Miranda tuvo una trayectoria fascinante, fue un revolucionario de entre los siglos XVIII y XIX que aún hoy hace sentir su impronta en el acontecer latinoamericano y caribeño. Caracterizado por Bolívar como el caraqueño más universal de su tiempo, se distinguió Miranda por ser un hombre de acción y de pensamiento.

Destacó en la política, un firme defensor de la independencia y la soberanía de las naciones en el ámbito internacional. Militó con los girondinos en Francia, y su nombre está conectado profundamente con parte de la historia de esa nación. De allí que, el venezolano sea el único americano que tiene su nombre grabado en el Arco del Triunfo de París, ubicado en la capital francesa. Además, ese país europeo también honra a Miranda conservando su retrato en la Galería de los Personajes del palacio de Versalles, y su estatua en el Campo de Valmy.

Fue firmante del Acta de la Declaración de la Independencia de Venezuela e impulsor y líder de la Sociedad Patriótica También fue el creador del proyecto geopolítico conocido como Gran Colombia, que Simón Bolívar trataría de llevar a cabo en 1826, tras la liberación de los territorios que hoy conforman, Colombia, Panamá, Ecuador y Venezuela entre 1821 y 1831, aspirando a unificarlos en una sola nación.

Como sabemos, Sebastián Francisco de Miranda y Rodríguez, nació el 28 de marzo de 1750 en Caracas, capital de la Provincia de Venezuela en el marco de una sociedad conservadora, monacal, marcada por el racismo y fracturada por el orden de castas.

Es el primer hijo de la unión del canario Sebastián de Miranda Ravelo, oriundo de Tenerife, con Francisca Antonia Rodríguez de Espinoza, criolla de padre canario y madre portuguesa, nativa de esa ciudad

Los Miranda desarrollaron sus días en un cosmo social en el que sus relaciones sociales se efectuaban básicamente en una comunidad unida por sólidos lazos de paisanaje y espíritu de grupo. Era normal que los numerosos hijos del matrimonio enlazasen con personas de ese mismo espectro social y étnico, vinculados al mundo del comercio. En Caracas, Sebastián de Miranda Ravelo, padre de Francisco de Miranda, se estableció como comerciante de lienzos (actividad económica relacionada con los criptojudíos. En ese entonces, para el judío era más difícil cambiar de profesión que de patria y apellido. La actividad económica de la familia de Miranda estaba relacionada con el pueblo judío y no con los católicos. Según esta hipótesis, si bien Miranda no fue judío por lo menos existieron razones para pensar que era descendiente de judíos. En sus inicios, la familia Miranda era económicamente modesta y vivía dentro del grupo socialmente discriminado de colonos canarios sin título de nobleza o blancos de orilla llegados a Caracas que, en costumbres, trato y nivel, formaban un núcleo aparte de los blancos criollos o mantuanos, los blancos españoles y los pardos. Con el tiempo, la situación de la familia mejoró notablemente y Sebastián de Miranda logró hacer fortuna como comerciante en Caracas, llegando a ser propietario de diversos inmuebles en la ciudad.

El «precursor de la emancipación americana» cursó estudios en distintas materias como humanidades, historia sagrada y profana, religión, geografía, aritmética, lógica, física, metafísica; también se formó como médico en la Universidad venezolana.

Con poco más de 21 años, marcha a España agobiado por la jerarquización social, que daba poco espacio para el discernimiento intelectual. Embarcó, el 25 de enero de 1771, desde el puerto de La Guaira, en una fragata sueca denominada Príncipe Federico , para servir en el Real Ejército español. En esta etapa, todavía, pensaba como español; tan es así , que se enrola como soldado en el ejército imperial (regresa a su ciudad natal 39 años después, a desempeñar un papel estelar en la lucha independentista venezolana.

A partir de aquí se convirtió con el tiempo, en un viajero incansable, conoció muchos países y combatió en muchos lugares. Europa (Francia, Italia, Alemania, Holanda, Prusia, Rusia, Grecia, Turquía) África (Melilla, Argel) y en América (Estados Unidos, Cuba, Haití. Jamaica y otras islas antillanas.

Logró relacionarse con grandes personalidades de la época como: la emperatriz Catalina de Rusia, Simón Bolívar, José Francisco San Martín, Andrés Bello Bernardo O’Higgins, Alexander Hamilton, George Washington, William Pitt,

La figura de Francisco de Miranda constituye una de las más representativas de los ideales independentistas venezolanos. Nuestra bandera fue traída a Venezuela por Francisco de Miranda e izada en suelo venezolano por primera vez el 3 de agosto de 1806. Dicha bandera se inspira en la que adoptó el Congreso de la República de 1811 como pabellón nacional y símbolo de independencia. El Venezolano Universal, el hombre de grandes pensamientos, de grandes sueños y de proyectos. Su legado, vida y obra constituye parte fundamental del espíritu patrio.

Un ilustrado, perseguido por la Inquisición, ya que su preparación académica y gran inteligencia, hicieron de Miranda un hombre ilustre que por sus conocimientos sobresalientes y su supuesta colección de libros y pinturas prohibidos; razón de su persecución entre los años 1778 y 1783. Uno de los rasgos más destacados de Miranda fue su pertenencia a la masonería. Durante toda su vida, visitó las principales logias europeas con el fin de obtener el apoyo necesario para organizar la revolución en Hispanoamérica. Estos viajes le llevaron a Londres en 1790, donde no consiguió el apoyo de Pitt, pero sí que consiguió fundar la logia americana. Sin embargo, su gloria no duró mucho, ya que no pudo detener el ataque español y capituló en La Victoria el 25 de julio de 1812 a cambio que se respetara a los venezolanos. Los españoles violaron el acuerdo y sus compatriotas le acusaron de traidor.

Un grupo liderado por Bolívar lo capturó en la Guaira cuando planificaba exiliarse. A cambio de cierto trato de favor, fue entregado a los realistas, quienes lo mandaron a la península. Se cumplen 2006 años de la muerte en la prisión de la Carraca, de Francisco de Miranda, sin duda el más ilustre recluso del penal de las cuatro torres, del arsenal de La Carraca, un personaje complejo y sin duda muy interesante para la Historia Universal. Miranda fue un personaje fascinante, cargado de historias, leyendas, hazañas, circunstancias y sucesos que muy pocos en su época la tuvieron. El General Miranda era un verdadero adalid de las ideas de libertad e independencia.

El presidente de Venezuela, en 2016, para honrar la vida y obra de Francisco de Miranda, le otorgó el grado post-mortem de «Almirante en Jefe», que representa el máximo título de un oficial en ejercicio de la Armada Nacional Bolivariana (ANB); con motivo del bicentenario del fallecimiento del prócer.

LINK ORIGINAL: Aporrea

Entornointeligente.com