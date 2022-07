Francisco Conceição está em Amesterdão para assinar pelo Ajax

Entornointeligente.com /

O extremo do FC Porto Francisco Conceição está na iminência de ser oficialmente apresentado como reforço do Ajax, campeão dos Países Baixos, clube onde o filho do treinador do campeão português presta, este sábado, provas, cumprindo os indispensáveis exames médicos antes de selar um acordo que poderá render cinco milhões de euros (valor da cláusula de rescisão) aos «dragões».

Francisco viajou para Amesterdão, pelo que já não participou no encontro particular com o V. Guimarães, no Olival, de preparação da pré-temporada, jogo que os «azuis e brancos» venceram por 2-1, com golos de Gonçalo Borges e Danny Loader.

De acordo com o De Telegraaf , o «talento português» aterrou ao início da tarde no aeroporto de Schiphol, não subsistindo dúvidas quanto ao desenlace das negociações entre Francisco Conceição e o Ajax. Isto depois de o FC Porto ter tentado, sem sucesso, nos últimos meses, renovar o vínculo com o jovem extremo de 19 anos.

Depois das saídas de Fábio Vieira (Arsenal) e Vitinha (PSG) , o FC Porto está na iminência de perder mais um jovem da formação.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com