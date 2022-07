Francisco Cabral soma segundo título ATP em pares

Entornointeligente.com /

Doze semanas depois do histórico triunfo no Millennium Estoril Open, Francisco Cabral voltou a sagrar-se campeão de pares no circuito ATP. Ao lado do bósnio Tomislav Brkic, o portuense de 25 anos conquistou o segundo título da carreira no EFG Swiss Open Gstaad, torneio ATP 250 realizado na Suíça, e garantiu a entrada no top 50 do ranking mundial da variante.

A parceria com Brkic – que esteve adoentado no início da semana – começou de forma auspiciosa ao eliminarem, na ronda inaugural, a melhor dupla do torneio, formada pelo brasileiro Rafael Matos e o espanhol David Veja Hernandez, num encontro de quase duas horas decidido por apenas dois pontos: 10/8 no match tie-break – que substituiu o set decisivo.

A segunda experiência desta dupla no ATP Tour terminou este domingo com a vitória, na final, sobre o holandês Robin Haase e o austríaco Philipp Oswald, em apenas 72 minutos e com um duplo 6-4.

Com este triunfo, Cabral iguala o outro único tenista português que conquistou mais que um título no circuito principal de pares, João Cunha e Silva, que esteve em quatro finais, tendo ganho duas delas: em 1992, no torneio de Telavive (com Mike Bauer) e cinco anos mais tarde, em Casablanca, ao lado do compatriota Nuno Marques – tenista que, além desse triunfo, disputou ainda mais duas finais da variante. Nuno Borges (com quem Cabral venceu no Estoril), Frederico Gil, Bernardo Mota e Emanuel Couto são os restantes tenistas portugueses que já conquistaram títulos de pares no circuito ATP.

Cabral chegou à Suíça no 63.º posto e Brkic como 55.º mundial, mas, na próxima semana, ambos vão surgir entre os 50 primeiros do ranking individual de pares, onde o melhor registo português pertence a João Sousa, que ocupou o 26.º lugar em 2019 – ano em que foi semifinalista de pares no Open da Austrália.

O troféu de singulares do EFG Swiss Open Gstaad foi erguido pelo norueguês Casper Ruud (5.º) que, no derradeiro encontro, venceu o iataliano Matteo Berrettini (15.º), por 4-6, 7-6 (7/4) e 6-2.

No ATP 500 de Hamburgo, Lorenzo Musetti (62.º) reagiu bem aos cinco match-points desperdiçados no segundo set e, na primeira oportunidade da partida decisiva, derrotou o espanhol Carlos Alcaraz (6.º), por 6-4, 6-7 (6/8) e 6-4. Este é o primeiro título do italiano de 20 anos no circuito ATP, onde nunca tinha ido além das meias-finais.

