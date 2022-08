Francia reporta la peor ola de incendios forestales en 20 años

Entornointeligente.com /

El Programa Copérnico de la Unión Europea (UE) advirtió este viernes que la ola de incendios forestales que afecta actualmente a Francia es considerada como la peor que ha enfrentado el país en los últimos 20 años.

LEA TAMBIÉN:

Incendio deja 6.800 hectáreas quemadas en suroeste de Francia

«La comparación de diferentes años en el conjunto de datos de los últimos 20 años demuestra que, desde principios de junio de 2022, se han dado valores significativamente más altos para Francia, España y Portugal», particularmente durante las olas de calor de julio y agosto, explicó el programa.

De acuerdo con el ente, los índices de peligro extremo por incendio evidencian que su escala e intensidad crece exponencialmente, afectando considerablemente la calidad del aire.

��The wildfire in #Gironde , south-west France, is clearly shown in the #CopernicusAtmosphere regional ensemble PM10 forecast for today, also showing a large fire in eastern #Portugal and a #SaharanDust intrusion over the Iberian Peninsula.

More info here: https://t.co/B4aDuUArt2 pic.twitter.com/sTeVh3AAvb

— Copernicus ECMWF (@CopernicusECMWF) August 12, 2022 Un ejemplo de ello es el siniestro reportado el pasado martes en la región francesa de Gironda, que se mantiene activo y lleva unas 7.400 hectáreas quemadas hasta el momento.

Por su parte, la Prefectura de Nueva Aquitania indicó que la situación amenaza con la expansión de las llamas ante las altas temperaturas y la sequía del terreno.

Asimismo, destacaron que unos 1.100 brigadistas se encuentran participando activamente en el combate del incendio.

A su vez, la Prefectura de Rennes Morbihan informó que fueron destruidas durante un siniestro en el área al menos 230 hectáreas de vegetación y dos bombas de agua, procedentes de Suecia, para apoyar las labores contra los incendios.

LINK ORIGINAL: Telesur TV

Entornointeligente.com