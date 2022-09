Francia realiza su última convocatoria previo a Catar 2022 y deja fuera a Benzema

Entornointeligente.com /

Francia se enfrentará a Austria ya Dinamarca, el 22 y 25 de septiembre, en Liga de Naciones. Benzema, titular indiscutible de la selección desde su regreso al equipo nacional en mayo de 2021, está tocado en el muslo derecho y su baja abre las puertas a Giroud, que se encuentra en un buen momento en el AC Milan. El atacante del Eintracht Fráncfort Randal Kolo Muani es la gran novedad de los Bleus, al ser convocado por primera vez en su carrera en reemplazo de Wissam Ben Yedder, también lesionado. Otra de las bajas será la de Kingsley Coman, que sufrió un desgarro muscular en el muslo derecho el viernes, y cuya ausencia ha reabierto las puertas de la selección a Ousmane Dembélé, que no vestía la elástica del gallo desde su lesión ante Hungría en la fase de grupos de la Eurocopa-20, en junio de 2021. Además de los ya veteranos Antoine Griezmann y Kylian Mbappé, los jóvenes del Real Madrid Aurélien Tchouaméni y Eduardo Camavinga siguen asentándose en el equipo francés con una nueva convocatoria. Adrien Rabiot y Matteo Guendouzi regresan a la lista junto a la otra novedad, Youssouf Fofana. En defensa, Benoit Badiashile vivirá también su primera convocatoria rodeada de veteranos como Raphael Varane, Jules Koundé o Benjamin Pavard pero con las bajas por lesión de Presnel Kimpembe y Lucas Hernández. Esta es la convocatoria: Porteros: Alphonse Areola (West Ham United/ENG), Hugo Lloris (Tottenham Hotspur/ENG), Mike Maignan (AC Milan/ITA). Defensas: Benoit Badiashile (Mónaco), Jonathan Clauss (Marsella), Theo Hernández (AC Milan/ITA), Jules Koundé (Barcelona/ESP), Ferland Mendy (Real Madrid/ESP), Benjamin Pavard (Bayern de Múnich/GER), William Saliba (Arsenal/ENG), Dayot Upamecano (Bayern de Múnich/GER), Raphael Varane (Manchester United/ENG). Centrocampistas: Eduardo Camavinga (Real Madrid/ESP), Youssouf Fofana (Mónaco), Matteo Guendouzi (Marsella), Adrien Rabiot (Juventus/ITA), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid/ESP). Delanteros: Ousmane Dembélé (Barcelona/ESP), Olivier Giroud (AC Milan/ITA), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid/ESP), Randal Kolo Muani (Eintracht Fráncfort/GER), Kylian Mbappé (París SG), Christopher Nkunku (RB) Leipzig/GER). Here are the 2??3?? Bleus called up for our last two Nations League games, with 3?? new faces! @BadiashileB , @YFofana19_ and Randal Kolo Muani ?? 22/09: ???????? at the Stade de France ?? 25/09: ???????? in Copenhagen ?? #FiersdetreBleus pic.twitter.com/Jbl1L3SoIY

Publicado: 15/9/2022

