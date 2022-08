Francia Márquez está en el Régimen Subsidiado de Salud y desata controversia

Entornointeligente.com /

A lo largo de la pasada campaña presidencial, la hoy vicepresidenta Francia Márquez estuvo en medio de una polémica, luego de conocerse que ha recibido varios giros del programa de Ingreso Solidario. Márquez reconoció que sí recibió los pagos del subsidio y que se «lo merece como cualquier colombiano».

«Lo merezco porque no he sido una mujer rica. He sido una mujer empobrecida, que sola he sacado mis hijos adelante como muchas mujeres cabeza de familia», indicó.

En ese momento aclaró que ese subsidio lo recibió en el 2019 cuando no tenía algún cargo político y estaba desempleada. » A mí me calificaron según mi Sisbén para recibir el subsidio de Ingreso Solidario. En la pandemia yo no solicité el subsidio. Es más, yo nunca fui a hacer fila para recibirlo, eso me lo consignaban a mi cuenta».

No obstante, esta semana se revivió la polémica sobre beneficios que recibe Márquez, debido a que se conoció que la vicepresidenta está afiliada al Régimen Subsidiado de Salud, tal y como se evidencia en la siguiente consulta en la base de datos de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres).

Captura de pantalla ADRES El congresista por la curul afro, Miguel Polo Polo, reavivó esta polémica, al criticar fuertemente a Francia Márquez, de quien dijo tiene «pobreza mental» por aparecer en el sistema subsidiado.

«Su pobreza mental es tan grande q ni aún estando en una alta dignidad del Estado, deja de sentirse pobre. Por eso sigue en el régimen subsidiado y no me extrañaría q siga recibiendo ingreso solidario. Esos complejos de miseria son los q queremos erradicar de la población afro», escribió Polo Polo.

De acuerdo con el Ministerio de Salud, el Régimen Subsidiado es el mecanismo mediante el cual la población más pobre del país, sin capacidad de pago, tiene acceso a los servicios de salud a través de un subsidio que ofrece el Estado.

Hay que aclarar que si bien afiliada al régimen subsidiado de salud no implica necesariamente que recibe todos los subsidios y beneficios, aunque sí llama la atención que continúe vinculada a este régimen, más cuando su encuesta Sisbén se la hicieron en 2013, época en la que la situación de Márquez era muy distinta a la actual.

