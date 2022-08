Francia Márquez, de líder das «minorias» a vice-presidente da Colômbia

Entornointeligente.com /

Queria ser artista – cantora bailarina, actriz – , mas a vida levou-a a assumir outros protagonismos. Francia Márquez torna-se hoje a primeira mulher afrodescendente a assumir a vice-presidência da Colômbia e em breve o Ministério da Igualdade, que o novo Presidente Gustavo Petro quer criar para atender a todas as comunidades do país. Mais do que isso, porém, a advogada negra que já foi mineira e empregada doméstica, activista ambiental e líder local, ombreia com Petro na partilha dos louros da vitória de 19 de Junho.

