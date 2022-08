Francia dispuesta a enviar ayuda a Pakistán tras graves inundaciones

Entornointeligente.com /

El Gobierno pakistaní declaró estado de emergencia nacional por las lluvias que han ocasionado 1.033 víctimas mortales y más de 40.000 evacuados.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, declaró este sábado que su Gobierno está dispuesto a enviar ayuda a Pakistán tras las graves inundaciones, que ya han causado 1.033 muertos y 1.527 heridos en los últimos dos meses.

En su cuenta oficial en la plataforma Twitter el mandatario francés sostuvo que sus pensamientos están con el pueblo del país árabe, que se enfrenta a terribles inundaciones; con las familias de los innumerables desaparecidos, y con las poblaciones afectadas por la catástrofe.

La postura del jefe de Estado halló respaldo en el Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores de Francia, el cual anunció la creación de un centro de crisis para ayudar a dicha nación: «a petición del presidente de la República, el Ministerio de Europa y de Asuntos Exteriores de Francia moviliza el centro de crisis y apoyo en beneficio de Pakistán. La ayuda de Francia llegará rápidamente».

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 27, 2022 Como consecuencia de las fuertes lluvias monzónicas, las cuales en dos meses han obligado además a evacuar a más de 40.000 ciudadanos, el Gobierno pakistaní declaró el estado de emergencia nacional y ha solicitado ayuda internacional.

Ante dicha solicitud, la Unión Europea anunció que destinará 1.8 millones de euros en ayuda humanitaria para atender a las personas afectadas por las inundaciones, mediante organizaciones que trabajan en el terreno; así como también buscará paliar las consecuencias de las intensas precipitaciones.

— France Diplomatie�������� (@francediplo) August 27, 2022 Por su parte, la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres de Pakistán (NDMA) que, de los fallecidos, al menos 119 se reportaron en las últimas 24 horas; además de un total de 949.858 viviendas y casi 3.500 kilómetros de caminos arrasados hasta este minuto, según detallaron en su último informe.

​Detalla dicho ente que el país ha recibido 166,8 mm de lluvia en agosto, en comparación con el promedio de 48 mm anual para ese mes, lo que representa un aumento del 241%.

Este aumento fuera de lo común ha derivado en el aumento de forma peligrosa del caudal del río Kabul, hasta los 250.000 pies cúbicos por segundo, dejando bajo el agua varias localidades.

— World Meteorological Organization (@WMO) August 26, 2022 Mientras, la ministra de Cambio Climático, Sherry Rehman, confirmó la apertura de una «sala de guerra» encabezada por el primer ministro, Shabhaz Sharif, para enfrentarse a estas «lluvias monstruosas».

«Pakistán está pasando por su octavo ciclo de monzones; normalmente el país tiene solo tres o cuatro ciclos de lluvia monzónica. Esto no tiene precedentes y los datos que barajamos nos dan a entender que podríamos atravesar otro noveno ciclo el mes que viene», puntualizó la alta funcionaria.

Las peores inundaciones de la historia de Pakistán, uno de los países más afectados por los efectos del cambio climático ocurrieron en 2010, justamente por un monzón sumamente intenso, unido a un deshielo estival igualmente abundante; y ocasionó unos 2.000 muertos y más de 20 millones de damnificados.

