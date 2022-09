Francesco Totti revela lo que fue un secreto a voces

Entornointeligente.com /

El italiano Francesco Totti revela infidelidad de su pareja y modelo Ilary Blasi. Noticia que conmocionó al mundo del deporte y también del espectáculo; pues el exjugador catalogado el más fiel del mundo por estar toda su carrera en el equipo de la AS Roma; en su vida personal tuvo un revés que lo dejó afectado.

«Comenté que no iba a hablar y no lo hice, pero he leído demasiadas mentiras en las últimas semanas. Algunas incluso han hecho sufrir a mis hijos»; reveló Totti al diario » Corriere della Sera «.

Estas declaraciones las dio Francesco Totti para aclarar los rumores y versiones alrededor de ese asunto tan complicado en la vida del astro italiano.

Totti revela infidelidad de su pareja Totti revela infidelidad de su pareja. El campeón del mundo en Alemania 2006 confesó que desde septiembre del año pasado le comenzaron a llegar rumores de una posible infidelidad; Francesco Totti en la charla platicó que personas en las que él confía le hicieron varias advertencias, hasta que pudo confirmar la «traición» de su pareja.

«Il Capitano», en diálogo con Corriere della Sera , comenzó aclarando: «No es cierto que yo haya sido el primero en traicionar. Dije que no iba a hablar y no lo hice, pero he leído demasiadas mentiras en las últimas semanas. Algunas incluso han hecho sufrir a mis hijos»; indicó.

«Mire su teléfono celular. Y vi que había una tercera persona»; puntualizó el eterno jugador de la Roma de la Serie A.

Niega haber sido infiel a su esposa La figura del futbol de Italia también dio su versión acerca de que él fue el primero en ser infiel en su relación, pero esto lo negó de manera categórica.

«La verdadera crisis estalló entre marzo y abril del año pasado. Pero hacía tiempo que sufría. He vivido un periodo difícil, primero porque dejé de jugar y luego vino la muerte de mi padre por el Covid. También pasé yo el Covid fuertemente durante 15 días. Sin embargo, mi esposa, cuando más la necesitaba, no estaba»; agregó.

Totti reconoce también su culpa en el deterioro de la relación; detallando que tras ese primer quiebre empezó a recibir una serie de rumores sobre una supuesta infidelidad de Blasi.

«Cuando recibí advertencias de diferentes personas, en quienes confío, comencé a sospechar. Miré su teléfono celular. Y vi que había una tercera persona, que hacía de intermediaria entre Ilary y otra. Decía algo así como: ‘Nos vemos en el hotel»; explicó.

Vació cajas de seguridad «Había rumores en el pasado. En ella y en mí. Pero en realidad eran rumores. Aquí, en cambio, estaba la evidencia. Los hechos. Y eso me llevó a la depresión. ya no pude dormir. Fingí que no pasaba nada, pero ya no era yo, era otra persona. Salí gracias a Noemí (actual pareja)»; agregó.

En la misma entrevista, Totti reconoce que es muy probable que lleguen a instancias judiciales con su expareja. «Todavía espero que podamos llegar a un acuerdo (…) Ilary me quitó mi colección de relojes, también hay algunos Rolex de gran valor y vació las cajas de seguridad con su padre»; manifestó.

Francesco Totti junto a la modelo y madre Ilary Blasi.

