Francesco Totti revela detalles de la separación de su esposa: «Miré su celular y había una tercera persona»

El ex futbolista italiano Francesco Totti ha vuelto a copar las portadas de los medios de ese país, pero esta vez no por un tema deportivo, sino que sentimental.

En julio pasado, el ex capitán de la Roma y estrella de la selección italiana, de 46 años, anunció que se estaba divorciando de su mujer, la modelo Ilary Blasi (41), tras veinte años de matrimonio y tres hijos en común.

Desde entonces, surgieron muchas especulaciones sobre los motivos de la separación , incluso una que aseguraba que el ex futbolista le había sido infiel a su esposa con la que es su actual pareja, Noemi Bocchi (33 años).

El deportista salió a desmentir esa afirmación ante los medios de comunicación. «No es cierto que yo haya sido el primero en traicionarla» , dijo al periódico italiano «Corriere della Sera».

A continuación, Totti entregó detalles del quiebre de su relación. Dijo que hace tiempo percibía que su ex mujer no lo apoyaba cuando la necesitaba , lo que lo llevó «a la depresión» y a no poder dormir.

«He vivido una etapa complicada, primero porque dejé de jugar y luego por la muerte de mi padre a causa del covid-19 (…) Yo también pasé un virus muy fuerte durante 15 días. Sin embargo, mi esposa, cuando más la necesitaba, no estaba . Nunca lo había hecho en 20 años ni ella conmigo», contó.

Reveló tras recibir «avisos de diferentes personas en quienes confío, empecé a sospechar y miré su móvil. Vi que había una tercera persona que hacía de intermediaria entre Ilary y otra… Algo así como: nos vemos en el hotel «.

«Dije que me iba a callar y así lo hice, pero he leído demasiados chismes en las últimas semanas que han hecho sufrir a mis hijos», explicó el deportista para justificar esta revelación.

