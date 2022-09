Frances Tiafoe de EE.UU. sorprende a Rafael Nadal en la cuarta ronda del US Open

Entornointeligente.com /

(CNN) — El veintidós veces campeón de Grand Slam, Rafael Nadal, fue sorprendido en la cuarta ronda del US Open el lunes por el estadounidense Frances Tiafoe en el Arthur Ashe Stadium en Flushing, Nueva York.

En un partido que duró más de 3 horas y 30 minutos, el nativo de Maryland derrotó a Nadal 6-4, 4-6, 6-4, 6-3 .

Frances Tiafoe, durante su partido de octavos de final del US Open Tennis de 2022 contra el español Rafael Nadal.

Tiafoe, de 24 años, es el estadounidense más joven en llegar tan lejos en el US Open desde que Andy Roddick, entonces de 24 años, fue finalista en 2006.

«Definitivamente fue una gran actuación», dijo después el partido. «Jugué muy bien hoy. Sí, supongo, quiero decir, simplemente salí y creí que podía hacerlo. Me ayudó jugar contra él un par de veces».

Anteriormente en el torneo, Tiafoe dijo que estaba feliz de pasar casi desapercibido.

Después de su victoria del lunes, expresó alegría por lo que significó su victoria contra Nadal para sus padres, quienes emigraron a Estados Unidos desde Sierra Leona.

publicidad «Simplemente tenía una gran pasión por el juego. No principalmente por mí, sino para hacerlo por ellos. Para verlos experimentar que yo venciera a Rafa Nadal, me han visto tener grandes victorias, pero el vencer a esos muchachos de Mount Rushmore, para ellos, no puedo imaginar lo que pasaba por sus cabezas.

«Sí, quiero decir, van a recordar el día de hoy por el resto de sus vidas».

Nadal, de 36 años, registró su primera derrota en un gran Slam este año y ahora tiene marca de 22-1 esta temporada. El español ganó el Abierto de Australia y el Abierto de Francia antes de retirarse de Wimbledon en julio antes de su enfrentamiento programado en la semifinal con el australiano Nick Kyrgios.

«La diferencia es fácil», dijo Nadal después. «Yo jugué un mal partido y él hizo un buen partido. Al final eso es todo, ¿no?».

Nadal dijo que Tiafoe jugó más sólidamente que en partidos anteriores entre los dos, sirvió bien, hizo buenos golpes de revés y fue rápido.

«Pero no creo que lo presioné lo suficiente como para crearle las dudas que necesito crear», dijo. «Por supuesto, hizo las cosas bien. Si no, no habría ganado, sin duda. Felicidades a él».

Nadal dijo que necesita «arreglar las cosas» y cuando se sienta mentalmente listo para competir de nuevo, lo hará, pero no está seguro del calendario.

Tiafoe se enfrentará a Andrey Rublev de Rusia en cuartos de final el miércoles.

La final individual masculina del US Open está programada para el domingo.

Los padres de Tiafoe se conocieron en Estados Unidos, donde tuvieron a los mellizos Franklin y Frances.

Su padre se incorporó como jornalero en el Junior Tennis Champions Center en 1999 en College.

Mientras trabajaba todo el día, su padre se vio obligado a mudarse a un depósito vacío en el centro de tenis, donde sus dos hijos se quedaban con él, durmiendo allí, mientras su madre trabajaba en los turnos de noche como enfermera. Tafloe eligió el tenis, al poder jugar en el centro de forma gratuita y se enamoró del deporte.

Tiafoe dijo anteriormente que aunque su familia no creció rica, él no cambiaría nada.

El lunes dijo a los periodistas: «Para nosotros estar alrededor del tenis fue algo así como que algo nos ayudaba a salir de nuestro vecindario. Mi papá podía vernos. No se suponía que fuera así. Una vez que nos metimos en el juego de tenis, fue como si mi padre dijera: Sería increíble si pudieran usar esto como una beca completa para la escuela. Quiero decir, no podíamos pagar una universidad».

Jill Martin de CNN contribuyó a este informe.

Rafael Nadal US Open

