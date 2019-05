França. Autarca vai distribuir viagra pela população para aumentar natalidade

Entornointeligente.com / De forma a combater a desertificação e a baixa taxa de natalidade, o presidente da câmara de Montereau, em França, pretende distribuir pastilhas de viagra aos cidadãos.

“Uma localidade sem crianças morre. As pastilhas serão distribuídas a casais com idades compreendidas entre os 18 e os 40 anos, para lhes dar a oportunidade de ter filhos e salvar as escolas”, disse o autarca, Jean Debouzy, ao jornal The Local, referindo-se às escolas locais que correm risco de fechar por falta de crianças.

A proposta faz parte de um projeto que será discutido nos próximos dias e que inclui ainda medidas como a entrega de dinheiro aos casais que tenham filhos.

No entanto, nem todos estão a ver esta medida com bons olhos, uma vez que na França o medicamento contra a disfunção erétil só pode ser vendido mediante receita médica.

