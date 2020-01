Fracción parlamentaria 16 de julio reiteró su respaldo a Juan Guaidó

Entornointeligente.com /

La fracción parlamentaria “16 de julio” reiteró este domingo su respaldo al presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó luego de los hechos suscitados en la mañana en el Palacio Legislativo de Caracas donde se le impidió el paso a él y a otros diputados el ingreso al Hemiciclo de la Asamblea Nacional (AN).

“Aunque la Fracción 16J tenía acordado abstenerse el día de hoy, decidimos de manera patriota apoyar a esta Junta Directiva”, dijo el diputado Omar González en la sede del medio El Nacional, lugar donde se realiza la sesión para la juramentación de la nueva directiva de la AN.

