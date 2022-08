Fracasa el diálogo entre Gobierno y Adepcoca; masificarán las protestas

Entornointeligente.com /

El conflicto cocalero no tiene visos de solución. El diálogo convocado por Gobierno fracasó ayer debido a que los dirigentes de la Asociación de Productores de Coca (Adepcoca) orgánica rechazaron la presencia de los representantes del mercado paralelo. Dijeron que «lo ilegal no se negocia». En tanto, el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remmy Gonzales, señaló que se buscará un diálogo por separado con el sector de Arnold Alanes y de Freddy Machicado. Sin embargo, este último adelantó que radicalizarán sus medidas desde el lunes porque se cumplió el plazo que dio Adepcoca (ayer a las 18:00). «Nosotros no tenemos ningún conflicto con este sujeto de apellido Alanes. Claramente indicamos que la reunión sea directamente con la autoridad y a través de ésta se dé solución, el único tema es el cierre del mercado ilegal, que no es parte de la ley», aseguró Machicado. El encuentro debía ser en la Defensoría del Pueblo, entidad a la que llegaron los sectores en conflicto: Arnold Alanes, del mercado ilegal, en principio, quien se retiró debido a que no iba a asistir la dirigencia legal; sin embargo, luego de su salida, arribó Machicado y se presentaron algunos altercados con el ministro Gonzáles. El presidente del Comité de Autodefensa de Adepcoca, César Apaza, cuestionó que el ministro Gonzales está «afanado en negociar lo ilegal» al convocar al sector de Alanes. «Vamos a radicalizar nuestra protesta y de todo lo que vaya a pasar el día lunes es responsable el ministro junto con el presidente (Luis Arce)», sostuvo. Adelantó que se convocó para el lunes al 100 por ciento de las bases a la ciudad de La Paz para llevar adelante las movilizaciones en la búsqueda del cierre del mercado ilícito.

Convocatoria Ante el fracaso en la instalación del diálogo, el Ministro de Desarrollo Rural en la Defensoría del Pueblo, adelantó que en la búsqueda de solución del conflicto se realizarán todas las convocatorias posibles, entre ellas, encuentros de manera separada con los sectores. «Vamos a convocar al diálogo las veces que sea necesario, no nos vamos a cansar de buscar la pacificación. Si quieren reunirse de forma separada, lo vamos a hacer, porque el objetivo es dar solución al conflicto interno de Adepcoca», afirmó Gonzáles.

Mercado para todos El viceministro de la Coca, Arlen Lovera, señaló que hace semanas se enviaron notas a las partes en conflicto. «La prioridad es que todos los productores de coca puedan vender su coca desde los centros de producción en los mercados de La Paz; lastimosamente, hay la actitud radical como la que se ha mostrado el día de hoy», dijo. Agregó, a manera de justificar el mercado ilegal, que «si todos los compañeros de los Yungas pudieran vender libremente su hojita de coca a los consumidores, creo que este problema no se presentaría».

Alanes señala que es dirigente electo Arnold Alanes, dirigente de un sector de los cocaleros de los Yungas de La Paz, quien instaló un mercado paralelo, además de intentar la compra de un espacio en Kalajahuira, señaló que los únicos ilegales son los que actualmente se encuentran en la dirigencia de Adepcoca, toda vez que tomaron por la fuerza la sede de Villa Fátima. «Grupos armados han tomado por asalto nuestra institución, pues a partir de ahora pedimos que las autoridades competentes nos restituyan nuestro establecimiento», dijo Alanes ante los medios de comunicación. El 21 de septiembre de 2021, los ministros de Gobierno y Desarrollo Rural, Eduardo del Castillo y Remmy Gonzáles, reconocieron a Alanes como dirigente de los cocaleros, tras una elección cuestionada, pero apoyada por el Gobierno.

LINK ORIGINAL: Los Tiempos

Entornointeligente.com