FOX estreia «The Equalizer» com Queen Latifah

Entornointeligente.com /

Nada como um pouco de nostalgia à anos 80 com uma boa dose de modernidade e (muito) estilo. A nova aposta da FOX Portugal para as segundas-feiras, sempre às 22h15, combina o melhor da acção com uma história interessante e um conjunto versátil de personagens, oferecendo uma das estreias mais aliciantes dos últimos tempos. Motivos para ficar colado ao ecrã, esses, não faltam.

Depois de «Star» (emitida pela FOX Life Portugal) e «Scream», Queen Latifah está de regresso para protagonizar «The Equalizer». Partilhar citação Partilhar no Facebook Partilhar no Twitter Para começar, a protagonista dispensa apresentações. Queen Latifah parece não se cansar do pequeno ecrã e, depois de «Star» (emitida pela FOX Life Portugal) e «Scream», a actriz está de regresso para protagonizar «The Equalizer». E, se o nome da série não lhe é estranho, tem toda a razão: entre 1985 e 1989 o canal CBS teve em antena a série «The Equalizer», protagonizada por Edward Woodward; mais recentemente, a saga floresceu com dois filmes encabeçados por Denzel Washington, em 2014 e 2018. Apesar de falarmos de reboots sem ligação declarada entre si, todos os protagonistas partilham o apelido McCall.

O universo narrativo transporta-nos para uma certa nostalgia de uma boa série de acção à «antiga», mas a verdade é que as alterações que a nova série da FOX assume, sem receios, levam a que «The Equalizer» seja muito mais do que as histórias que a antecedem. Numa altura em que é frequente assistir a prequelas, sequelas e reboots , «The Equalizer» destaca-se pela positiva ao dar resposta às expectativas do público que assistiu às apostas anteriores, sem descurar a abertura a novas audiências.

Robyn, uma questão de justiça Queen Latifah é Robyn McCall, uma figura misteriosa e cheia de segredos, ex-agente da CIA, que parece não ter mão em nada na sua vida. Especialmente se o tema de conversa for a filha, Delilah (Laya DeLeon Hayes, que deu voz a Doc McStuffins), ou a mãe Vi (Lorraine Toussaint, uma das estrelas de «Rosewood», exibida pela FOX Life).

Há duas coisas que movem Robyn: o espírito de família e as injustiças. Ambas despertam na personagem principal uma reacção visceral e muito física, sendo capaz de tudo para defender aquilo em que acredita. Mesmo que isso implique colocar em risco a sua própria sobrevivência.

Nova série «Equalizer» Data de estreia: 25 de Abril, às 22h15 Emissão: sempre às segundas-feiras, às 22h15 Canal: FOX Portugal Elenco: Queen Latifah ( Robyn McCall) ; Tory Kittles (Detective Marcus Dante) ; Adam Goldberg (Harry Keshegian) ; Liza Lapira (Melody «Mel» Bayani) ; Laya DeLeon Hayes ( Delilah) ; Lorraine Toussaint (​ Aunt Vi) e Chris Noth ( William Bishop)

Um evento inesperado logo no primeiro episódio da série coloca Robyn no caminho de Jewel (Lorna Courtney), fazendo com que a ex-CIA acabe por ajudar a jovem. Recorrendo a Harry (Adam Goldberg) e Mel (Liza Lapira) para a auxiliarem na causa nobre, Robyn reencontra, ainda que timidamente numa fase inicial, o sentido de justiça que julgava ter perdido. Desta forma, e com naturalidade, a personagem de Queen Latifah encontra uma nova razão para a sua existência: ajudar vítimas que nem sempre têm acesso facilitado a algum tipo de apoio. Uma missão que tem tanto de altruísta como de perigosa.

Do outro lado da «moeda» encontramos o detective Marcus Dante (Tory Kittles), um homem focado no cumprimento das regras, mas nem por isso menos frustrado quando a justiça falha. Aparentemente muito diferentes, Robyn e Marcus vão chocando entre si, embora os dois partam do mesmo pressuposto: ajudar os desafortunados e injustiçados. Também William Bishop (Chris Noth, actualmente na FOX Crime com «Lei & Ordem: Intenções Criminosas») assume um papel de particular destaque.

© 2021 Universal Television LLC and CBS Studios Inc. ALL RIGHTS RESERVED. © 2021 Universal Television LLC and CBS Studios Inc. ALL RIGHTS RESERVED. © 2021 Universal Television LLC and CBS Studios Inc. ALL RIGHTS RESERVED. © 2021 Universal Television LLC and CBS Studios Inc. ALL RIGHTS RESERVED. © 2021 Universal Television LLC and CBS Studios Inc. ALL RIGHTS RESERVED. © 2021 Universal Television LLC and CBS Studios Inc. ALL RIGHTS RESERVED. Fotogaleria © 2021 Universal Television LLC and CBS Studios Inc. ALL RIGHTS RESERVED. Dos mesmos autores de «Castle» Com episódios de cerca de 55 minutos, «The Equalizer» consegue equilibrar diversos factores, nomeadamente um argumento cativante (pontual, com início e fim declarado) com um avanço efectivo da estrutura narrativa. Um estilo que lembra outra série criada por Andrew W. Marlowe, «Castle», que aqui forma uma parceria criativa com a esposa, Terri Edda Miller, com quem tem vindo a colaborar ao longo dos anos. A dupla prova que os êxitos do passado não aconteceram por acaso, e o melhor sinal disso foi o alcance estrondoso que a série teve na estreia nos Estados Unidos, em 2021, tendo ido para o ar logo após a Super Bowl.

A trama foi de tal forma impactante que garantiu bastante cedo a renovação para uma segunda temporada por parte da CBS, algo por que outras séries têm de (des)esperar algum tempo. E, num mundo televisivo cada vez mais competitivo, nem todas conseguem…

Uma coisa é certa: não vai querer mesmo perder o episódio duplo de «The Equalizer» esta segunda-feira, 25, a partir das 22h15 na FOX Portugal.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com