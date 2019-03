Fox a AMLO: la revocación de mandato en Venezuela limitó los derechos y libertades

Entornointeligente.com / Las acusaciones del ex mandatario de México, Vicente Fox, llegaron después que la Cámara de Diputados aprobara el jueves una reforma constitucional para instaurar la revocación de mandato, que aún deberá votarse en el Senado Vicente Fox acusó en twitter a López Obrador de “engaña bobos” (Foto: Cuartoscuro) La aprobación el jueves en el Congreso de una reforma constitucional que introducirá la figura de revocación de mandato en México, generó en las últimas horas el descontento de empresarios y políticos del país. Entre estas voces críticas destacó la del ex presidente Vicente Fox Quesada , quien acusó en Twitter a Andrés Manuel López Obrador de ser un “bribón”, “tramposo” y “engaña bobos”. El empresario y político, que dirigió el país entre 2000 y 2006, escribió este viernes un tweet en el que instó a México a “ponerle freno a tiempo” a AMLO antes de que termine “fregándonos a todos”. Defendió en su publicación que la revocación de mandato es un mecanismo que facilita al presidente su reelección y defendió que esta figura se implantó en el proceso venezolano y recortó “los derechos y las libertades poquito a poco”. Junto a su texto, Fox Quesada compartió un video en el que Gustavo de Hoyos , titular de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex ), tachaba la revocación de mandato como “un juego tramposo” que “traiciona a la democracia”. “Los verdaderos demócratas no vamos ni con la revocación del mandato, ni con ningún mecanismo que implique forma alguna de reelección para el presidente” informó de Hoyos Walther en representación del sindicato patronal. En su video, la Coparmex señaló que “para avanzar hacia una democracia madura” es necesario impulsar otro tipo de medidas, como “la segunda vuelta en la elección presidencial**, las candidaturas comunes** y los gobiernos de coalición “. Aunque apoyarán a López Obrador en su plan para reforzar la democracia mexicana, los empresarios manifestaron su rotunda reprobación al mecanismo de revocación de mandato. Las sombras del chavismo El jueves, el Congreso de Diputados aprobó con 328 votos a favor, 153 en contra y 2 abstenciones, una reforma constitucional que permitirá modificar los artículos en materia de revocación de mandato y consulta popular. Esta iniciativa fue ratificada gracias a la mayoría de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara Baja. El partido de López Obrador votó a favor de un instrumento que en 1999 instauró en Venezuela el dictador Hugo Chávez. La revocación de mandato permitirá a los electores decidir en 2021 si AMLO continúa en el poder, en base a sus tres primeros años de mandato. Este mecanismo, que posibilita destituir a un presidente, esconde para muchos un arma de doble filo al considerarlo una reelección. “La aparición del presidente mientras está en funciones en una nueva boleta electoral en 2021 implica una reelección” aseguró la Coparmex. Cuando llegó al poder, Hugo Chávez promocionó la activación del mecanismo de revocación del mandato. Tras reelegirse al terminar su legislatura en 2004, los opositores del chavismo impulsaron un referéndum revocatorio que el dictador ganó . Tras la votación, se persiguió a quienes hicieron uso de este instrumento democrático. La experiencia que vivieron los venezolanos desató el temor de empresarios y políticos mexicanos a los que preocupa que ocurra lo mismo en el país azteca, y que demandan “sufragio efectivo, no reelección”. Por su parte, López Obrador anunció que no se reelegirá en 2024 y aseguró que el próximo lunes firmará un documento a través del cual se compromete a cumplir su palabra.

