Entornointeligente.com /

fique por dentro

Simone e Simaria Gabriel Monteiro cassado Neve Barretos Eleições FOTOS: Ucranianos visitam exposição de tanques russos destruídos na guerra Exibição é uma antecipação da comemoração da independência da Ucrânia, no dia 24 de agosto. Por g1

21/08/2022 13h40 Atualizado 21/08/2022

1 de 15 Ucranianos visitam exposição de veículos e outros equipamentos russos destruídos durante a guerra — Foto: REUTERS/Valentyn Ogirenko Ucranianos visitam exposição de veículos e outros equipamentos russos destruídos durante a guerra — Foto: REUTERS/Valentyn Ogirenko

A Ucrânia comemora no dia 24 de agosto a sua independência da extinta União Soviética, que ocorreu em 1991. Este ano a data coincide com seis meses da invasão russa, que causou dezenas de milhares de mortes e destruição em massa no país.

Poucos dias antes, o presidente ucraniano Volodimir Zelensky disse que Moscou poderia fazer algo particularmente «cruel» esta semana:

«A Rússia poderia se esforçar para fazer algo particularmente repugnante e cruel», disse Zelensky durante seu discurso diário no sábado (20).

Um assessor do governo, Mikhaílo Podoliak, alertou que a Rússia pode intensificar seus bombardeios nos dias 23 e 24 de agosto. Diante desses temores, as autoridades de Kiev anunciaram a proibição de qualquer manifestação pública de 22 a 25 de agosto na capital.

Para não deixar de comemorar a data, foi montada uma exibição pública nas ruas de Kiev neste domingo (21) com veículos, tanques e outros equipamentos russos que foram destruídos pelas forças ucranianas durante a guerra.

Veja abaixo mais fotos:

2 de 15 Ucranianos visitam exposição de veículos e outros equipamentos russos destruídos durante a guerra — Foto: REUTERS/Valentyn Ogirenko Ucranianos visitam exposição de veículos e outros equipamentos russos destruídos durante a guerra — Foto: REUTERS/Valentyn Ogirenko

3 de 15 Ucranianos visitam exposição de veículos e outros equipamentos russos destruídos durante a guerra — Foto: REUTERS/Valentyn Ogirenko Ucranianos visitam exposição de veículos e outros equipamentos russos destruídos durante a guerra — Foto: REUTERS/Valentyn Ogirenko

4 de 15 Ucranianos visitam exposição de veículos e outros equipamentos russos destruídos durante a guerra — Foto: REUTERS/Valentyn Ogirenko Ucranianos visitam exposição de veículos e outros equipamentos russos destruídos durante a guerra — Foto: REUTERS/Valentyn Ogirenko

5 de 15 Ucranianos visitam exposição de veículos e outros equipamentos russos destruídos durante a guerra — Foto: REUTERS/Valentyn Ogirenko Ucranianos visitam exposição de veículos e outros equipamentos russos destruídos durante a guerra — Foto: REUTERS/Valentyn Ogirenko

6 de 15 Ucranianos visitam exposição de veículos e outros equipamentos russos destruídos durante a guerra — Foto: REUTERS/Valentyn Ogirenko Ucranianos visitam exposição de veículos e outros equipamentos russos destruídos durante a guerra — Foto: REUTERS/Valentyn Ogirenko

7 de 15 Ucranianos visitam exposição de veículos e outros equipamentos russos destruídos durante a guerra — Foto: REUTERS/Valentyn Ogirenko Ucranianos visitam exposição de veículos e outros equipamentos russos destruídos durante a guerra — Foto: REUTERS/Valentyn Ogirenko

8 de 15 Ucranianos visitam exposição de veículos e outros equipamentos russos destruídos durante a guerra — Foto: REUTERS/Valentyn Ogirenko Ucranianos visitam exposição de veículos e outros equipamentos russos destruídos durante a guerra — Foto: REUTERS/Valentyn Ogirenko

9 de 15 Ucranianos visitam exposição de veículos e outros equipamentos russos destruídos durante a guerra — Foto: REUTERS/Valentyn Ogirenko Ucranianos visitam exposição de veículos e outros equipamentos russos destruídos durante a guerra — Foto: REUTERS/Valentyn Ogirenko

10 de 15 Ucranianos visitam exposição de veículos e outros equipamentos russos destruídos durante a guerra — Foto: REUTERS/Valentyn Ogirenko Ucranianos visitam exposição de veículos e outros equipamentos russos destruídos durante a guerra — Foto: REUTERS/Valentyn Ogirenko

11 de 15 Ucranianos visitam exposição de veículos e outros equipamentos russos destruídos durante a guerra — Foto: REUTERS/Valentyn Ogirenko Ucranianos visitam exposição de veículos e outros equipamentos russos destruídos durante a guerra — Foto: REUTERS/Valentyn Ogirenko

12 de 15 Ucranianos visitam exposição de veículos e outros equipamentos russos destruídos durante a guerra — Foto: REUTERS/Valentyn Ogirenko Ucranianos visitam exposição de veículos e outros equipamentos russos destruídos durante a guerra — Foto: REUTERS/Valentyn Ogirenko

13 de 15 Ucranianos visitam exposição de veículos e outros equipamentos russos destruídos durante a guerra — Foto: REUTERS/Valentyn Ogirenko Ucranianos visitam exposição de veículos e outros equipamentos russos destruídos durante a guerra — Foto: REUTERS/Valentyn Ogirenko

14 de 15 Ucranianos visitam exposição de veículos e outros equipamentos russos destruídos durante a guerra — Foto: REUTERS/Valentyn Ogirenko Ucranianos visitam exposição de veículos e outros equipamentos russos destruídos durante a guerra — Foto: REUTERS/Valentyn Ogirenko

15 de 15 Ucranianos visitam exposição de veículos e outros equipamentos russos destruídos durante a guerra — Foto: REUTERS/Valentyn Ogirenko Ucranianos visitam exposição de veículos e outros equipamentos russos destruídos durante a guerra — Foto: REUTERS/Valentyn Ogirenko

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com