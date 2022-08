Fotos sin censura: Posar completamente desnudas, candente tendencia de las famosas este verano

Entornointeligente.com /

Por The Sun

Atrás quedaron los días en los que se preocupaban de ser sorprendidos por un paparazzi furtivo, ahora las estrellas que confían en su cuerpo comparten felizmente sus fotos en las redes sociales.

Esta semana, la ex estrella de Made In Chelsea, Kimberley Garner, publicó un vídeo en el que aparecía tomando el sol en cueros y bebiendo una taza de té junto a una piscina con su perro.

La ex estrella de Made in Chelsea, la diseñadora de trajes de baño Kimberley Garner, se desnudó para tomar el sol en una piscina esta semana. Crédito: Instagram

La heredera de la propiedad, de 31 años, compartió el video con el título «arte», compartiéndolo con sus 550 mil seguidores en Instagram.

La estrella de los realities aparece tumbada boca abajo sobre una toalla y con el brazo colocado hábilmente para ocultar su escote.

Aquí hemos reunido a más famosos que han adoptado la tendencia de tomar el sol desnudos.

Rita Ora

La cantante, de 31 años, no tiene ningún problema en mostrarlo todo: una vez fue fotografiada en topless en una playa durante unas lujosas vacaciones en Ibiza en agosto de 2020 con su entonces novio Romain Gavras.

La cantante presumió de su físico desnudándose. Crédito: Instagram

Esa misma noche, tomó cartas en el asunto y compartió una serie de fotos en las que aparecía desnuda mientras se bronceaba.

Subtituló las instantáneas: «Serie de baños de sol. Empieza ahora…. ¿quién más se aburre cuando toma el sol?».

Rita no ha rehuido posar desnuda. Crédito: Instagram

La intérprete de «Anywhere», que recientemente se casó con el director de cine Taika Waititi, no es ajena a los desnudos: el año pasado compartió fotos en topless en Malibú con la mano cubriendo apenas su pudor.

Kendall Jenner

La mayor de los hermanos Jenner se quedó con la boca abierta al publicar esta instantánea completamente desnuda en Instagram, para deleite de sus 254 millones de seguidores.

La publicación de Kendall llegó días después de que se confirmara la noticia de su ruptura con Devin Booker.

Kendall disfrutó del sol mientras estaba completamente desnuda. Crédito: Instagram

En la instantánea se la ve tumbada en una tumbona sin más ropa que una gorra de béisbol mientras habla por teléfono, mostrando claramente a Devin lo que se está perdiendo.

No es la primera vez que la modelo de 26 años se desnuda en Instagram; en 2019, fue noticia por compartir una instantánea completamente desnuda.

Ulrika Jonsson

Inspirada por la foto de Kendall, Ulrika, de 55 años, decidió recrear la pose desnudándose de la misma manera para su columna en The Sun.

Ulrika Jonsson posa desnuda en su jardín trasero para recrear la instantánea de Kendall Jenner. Crédito: Ulrika Jonsson

Publicando en Instagram, dijo: «Si es lo suficientemente bueno para @kendalljenner entonces es lo suficientemente bueno para este viejo pájaro (que es lo suficientemente viejo para ser su mamá)».

En su pieza, escribió: «No puede haber nada más liberador que tomar el sol desnuda».

Sophie Kasaei

Asegurar un bronceado uniforme durante las vacaciones es esencial, si las travesuras de Sophie en sus vacaciones son algo a tener en cuenta.

La ex estrella de Geordie Shore ha publicado una foto en la que disfruta de unas impresionantes vistas sin nada puesto.

Sophie disfrutó de las impresionantes vistas desnuda. Crédito: Instagram

La ex estrella de Geordie Shore, de 32 años, ha compartido varias fotos de ella desnuda, incluyendo una en la que utilizó fruta para cubrir cualquier resbalón accidental.

En diciembre, se desnudó con su compañero de Geordie Shore, Nathan Henry, en una instantánea en el baño.

Kelly Brook

La personalidad de los medios de comunicación, de 42 años, no ha sido ajena a mostrar algo de piel a lo largo de su carrera.

Kelly mostró sus famosas curvas con esta foto. Crédito: Instagram

La estrella de las curvas publicó una foto disfrutando del sol en su casa, desnuda.

Una toalla azul y blanca estaba estratégicamente colocada para asegurar que la ex portada de FHM no expusiera demasiado.

Famosas como Kelly Brook se han desnudado para conseguir el bronceado perfecto. Crédito: Instagram

Kelly ha admitido anteriormente que le gusta tomar el sol y la jardinería mientras está desnuda.

Emily Ratajkowski

Como una de las modelos más cotizadas, Emily, de 31 años, no es ajena a la hora de hacerse fotos arriesgadas.

Y mientras que algunas parejas comparten fotos íntimas a través de mensajes de texto, Emily opta claramente por hacerlo a través de Instagram.

Emily Ratajkowski dijo que tomó la foto para su esposo. Crédito: Instagram

Publicó esta instantánea bañada por el sol en la plataforma de redes sociales junto con el pie de foto: «Posando para mi marido como».

El mes pasado se supo que ella y Sebastian Bear-McClard se han separado ※ y con fotos como esta, no podemos imaginar que a la recién soltera Emily le falten ofertas.

Marnie Simpson

La estrella de Geordie Shore mostró su increíble figura en esta instantánea tomando el sol durante sus vacaciones.

Marnie, de 30 años, que dio la bienvenida a un bebé con su prometido Casey Johnson en mayo, dio a la cámara una mirada seductora, restando importancia a la impresionante vista de fondo.

La estrella de Geordie Shore no es ajena a desnudarse. Crédito: Instagram

Durante sus salvajes días en el programa de la MTV, una vez fue filmada desnudándose para saltar a una piscina en una villa mexicana.

Antes de la llegada de su bebé, también se hizo un selfie desnuda para poner al día a sus fans sobre su barriga.

Britney Spears

Britney está aprovechando al máximo su nueva libertad después de ser liberada de su tutela el año pasado, compartiendo una serie de fotos atrevidas.

La estrella del pop, de 40 años, ha hecho las delicias de sus fans con esta instantánea en la playa con pequeños emojis de diamantes que cubren su modestia.

Las travesuras de Britney desnuda pueden haberla metido en un lío. Crédito: Instagram

Pero, aunque los fans se han deleitado con ella, sus hijos no están muy contentos con sus travesuras en las redes sociales y se han negado a verla.

Al parecer, esto ha provocado una amarga rivalidad en las redes sociales entre ella y su ex marido Kevin Federline.

Gwyneth Paltrow

Como una de las mujeres más glamurosas de Hollywood, Gwyneth no es ajena a enseñar algo de carne.

Para su 48 cumpleaños, la ganadora del Oscar se desnudó para mostrar sus tonificados abdominales mientras tomaba el sol en un jardín.

Gwyneth se desnudó para celebrar su 48 cumpleaños. Crédito: Instagram

Mientras que sus seguidores en Instagram se quedaron prendados, su hija Apple, que comparte con Chris Martin no se dejó impresionar, comentando de forma graciosa: «MAMÁ».

En los últimos años, la estrella se ha desnudado en numerosas ocasiones para promocionar su marca Goop.

Kylie Jenner

La multimillonaria Kylie, de 25 años, se quitó la ropa en una seductora instantánea para sus 366 millones de seguidores de Instagram.

Posó sin nada más que un sombrero de gran tamaño mientras estaba sentada al borde de una piscina en un hotel de lujo.

Kylie promocionó su gama de productos para el cuidado de la piel mientras tomaba el sol desnuda. Crédito: Instagram

La foto fue tomada para promocionar su gama de Kylie Cosmetics.

Kylie es claramente una fanática de la libertad, ya que recientemente se filmó a sí misma nadando desnuda con amigos durante unas vacaciones en Utah.

Jessica Simpson

La mejor manera de refrescarse en un caluroso día de verano para Jessica Simpson es desnudarse completamente en una silla de mimbre.

La cantante y empresaria acaparó la atención de sus seguidores de Instagram con una instantánea en la que sólo llevaba unas gafas de sol y un sombrero estratégicamente colocado.

Jessica Simpson ha sido una defensora de la positividad corporal. Crédito: Instagram

Se ha sincerado sobre la evolución de su cuerpo a lo largo de los años y ha dicho en una entrevista: «Siempre celebro mi cuerpo. El hecho de que haya hecho niños es irreal».

Chloe Madeley

Chloe, de 35 años, sorprendió a sus fans cuando publicó una instantánea de su barriga desnuda.

Junto a la foto, Chloe dijo a sus fans que estaba «muy emocionada por rehabilitar mi cuerpo después del parto».

Chloe compartió una instantánea desnuda durante su embarazo. Crédito: Instagram

Y añadió: «Eso no significa que no me encante mi cuerpo de embarazada… está claro que sí».

Su marido, la estrella de rugby James Heskell, claramente apreció el post, ya que comentó con emojis de fuego.

Chloe y James dieron la bienvenida a una niña la semana pasada.

Nadia Sawalha

La estrella de Loose Women, Nadia, hizo que se movieran las lenguas cuando compartió una foto de ella dándose un baño en la piscina desnuda.

Nadia lució sus impresionantes curvas durante la ola de calor. Crédito: Instagram

La presentadora, de 57 años, se desnudó en plena ola de calor en el Reino Unido.

LINK ORIGINAL: La Patilla

