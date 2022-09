FOTOS: Líderes mundiais chegam a Londres para o funeral da rainha Elizabeth II

Entornointeligente.com /

18/09/2022 16h52 Atualizado 18/09/2022

Veja quais líderes mundiais já chegaram para funeral da rainha Elizabeth II

O funeral da rainha Elizabeth II acontece na segunda-feira (19) na Abadia de Westminster, em Londres. A cerimônia conta com a presença da família real e de líderes mundiais.

Alguns líderes chegaram neste domingo (18) no Reino Unido em antecipação ao funeral. Um deles foi o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, que discursou para um grupo de apoiadores em frente à embaixada do Brasil.

Veja abaixo fotos de líderes que estão em Londres:

1 de 17 O presidente Jair Bolsonaro e a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, durante assinatura do livro de condolências da rainha Elizabeth II em Londres, em 17 de setembro de 2022. — Foto: Escritório de Assuntos Exteriores do Reino Unido O presidente Jair Bolsonaro e a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, durante assinatura do livro de condolências da rainha Elizabeth II em Londres, em 17 de setembro de 2022. — Foto: Escritório de Assuntos Exteriores do Reino Unido

2 de 17 Joe Biden e Jill chegam em Londres para funeral de Elizabeth II — Foto: REUTERS/Kevin Lamarque Joe Biden e Jill chegam em Londres para funeral de Elizabeth II — Foto: REUTERS/Kevin Lamarque

3 de 17 Presidente da França, Emmanuel Macron, e sua esposa, Brigitte, prestam tributo à rainha Elizabeth II em Londres — Foto: REUTERS/Sarah Meyssonnier Presidente da França, Emmanuel Macron, e sua esposa, Brigitte, prestam tributo à rainha Elizabeth II em Londres — Foto: REUTERS/Sarah Meyssonnier

4 de 17 A princesa de Gales, Catherine, conversa com a primeira-dama da Ucrânia, Olena Zelenska, no palácio de Buckingham em Londres — Foto: Kirsty O'Connor/Divulgação via Reuters A princesa de Gales, Catherine, conversa com a primeira-dama da Ucrânia, Olena Zelenska, no palácio de Buckingham em Londres — Foto: Kirsty O'Connor/Divulgação via Reuters

5 de 17 Rei do Lesoto, Letsie III, presta suas condolências à Rainha Elizabeth II — Foto: REUTERS/Sarah Meyssonnier Rei do Lesoto, Letsie III, presta suas condolências à Rainha Elizabeth II — Foto: REUTERS/Sarah Meyssonnier

6 de 17 Alois, príncipe hereditário de Liechtenstein, e a princesa Sophie vão a velório da rainha Elizabeth II em Londres — Foto: REUTERS/John Sibley Alois, príncipe hereditário de Liechtenstein, e a princesa Sophie vão a velório da rainha Elizabeth II em Londres — Foto: REUTERS/John Sibley

7 de 17 Imperador do Japão Nahurito faz reverência em homenagem a rainha Elizabeth II — Foto: REUTERS/John Sibley Imperador do Japão Nahurito faz reverência em homenagem a rainha Elizabeth II — Foto: REUTERS/John Sibley

8 de 17 Rei Jigme Khesar Namgyel Wangchuckdo e rainha Jetsun Pema, do Butão, prestam homenagem à rainha Elizabeth II no Palácio de Westminster — Foto: REUTERS/John Sibley Rei Jigme Khesar Namgyel Wangchuckdo e rainha Jetsun Pema, do Butão, prestam homenagem à rainha Elizabeth II no Palácio de Westminster — Foto: REUTERS/John Sibley

9 de 17 O príncipe herdeiro do Bahrein e primeiro-ministro Salman bin Hamad Al Khalifa presta suas condolências à rainha Elizabeth II — Foto: REUTERS/John Sibley O príncipe herdeiro do Bahrein e primeiro-ministro Salman bin Hamad Al Khalifa presta suas condolências à rainha Elizabeth II — Foto: REUTERS/John Sibley

10 de 17 Rainha Rania Al-Abdullah, da Jordânia, chega ao palácio de Buckingham, em Londres — Foto: Dan Charity via AP Rainha Rania Al-Abdullah, da Jordânia, chega ao palácio de Buckingham, em Londres — Foto: Dan Charity via AP

11 de 17 Delegação da Nigéria presta homenagem à rainha Elizabeth II no palácio de Westminster, em Londres — Foto: Chip Somodevilla via AP Delegação da Nigéria presta homenagem à rainha Elizabeth II no palácio de Westminster, em Londres — Foto: Chip Somodevilla via AP

12 de 17 Pavlos, príncipe herdeiro da Grécia, presta homenagem à rainha Elizabeth II em Londres — Foto: REUTERS/John Sibley Pavlos, príncipe herdeiro da Grécia, presta homenagem à rainha Elizabeth II em Londres — Foto: REUTERS/John Sibley

13 de 17 Delegação da China presta homenagem à rainha Elizabeth II no palácio de Westminster, em Londres — Foto: Joe Giddens via AP Delegação da China presta homenagem à rainha Elizabeth II no palácio de Westminster, em Londres — Foto: Joe Giddens via AP

14 de 17 Rei Philippe e rainha Mathilde, da Bélgica, vão ao velório da rainha Elizabeth II em Londres — Foto: REUTERS/John Sibley Rei Philippe e rainha Mathilde, da Bélgica, vão ao velório da rainha Elizabeth II em Londres — Foto: REUTERS/John Sibley

15 de 17 Alexander, príncipe herdeiro da Iugoslávia e sua esposa, a princesa Katherine Karadordevic, prestam suas homenagens à rainha Elizabeth II — Foto: REUTERS/John Sibley Alexander, príncipe herdeiro da Iugoslávia e sua esposa, a princesa Katherine Karadordevic, prestam suas homenagens à rainha Elizabeth II — Foto: REUTERS/John Sibley

16 de 17 Presidente de Israel, Isaac Herzog, chega ao palácio de Buckingham em Londres — Foto: Markus Schreiber via Reuters Presidente de Israel, Isaac Herzog, chega ao palácio de Buckingham em Londres — Foto: Markus Schreiber via Reuters

17 de 17 O Grão-Duque de Luxemburgo Henri e a Grã-Duquesa Maria Teresa prestam suas homenagens à Rainha Elizabeth II — Foto: REUTERS/Sarah Meyssonnier O Grão-Duque de Luxemburgo Henri e a Grã-Duquesa Maria Teresa prestam suas homenagens à Rainha Elizabeth II — Foto: REUTERS/Sarah Meyssonnier

