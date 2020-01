FOTOS | Así fue el paso del devastador temporal Gloria por España

Entornointeligente.com /

Aunque está dando las primeras muestras de remisión, el temporal Gloria, considerado uno de los más devastadores de los últimos años, todavía tiene en alerta algunas regiones españolas. Al menos siete personas han muerto en España a causa del paso de la borrasca.

Por Mariana Toro

03:59 ET(08:59 GMT) 23 enero, 2020 1 de 10 | El hotel W Barcelona en medio de la tormenta de vientos helados. (Photo by Josep LAGO / AFP) (Photo by JOSEP LAGO/AFP via Getty Images) 2 de 10 | La playa Bogatell en Barcelona en medio del temporal. (Photo by Josep LAGO / AFP) (Photo by JOSEP LAGO/AFP via Getty Images) 3 de 10 | Olas enormes sobrepasan un rompeolas en la marina del Port Olympic en Barcelona. (Photo by Josep LAGO / AFP) (Photo by JOSEP LAGO/AFP via Getty Images) 4 de 10 | Una mujer camina con dificultad entre la lluvia y los fuertes vientos del temporal Gloria. (Photo by Josep LAGO / AFP) (Photo by JOSEP LAGO/AFP via Getty Images) 5 de 10 | Un grupo de personas luchan contra el fuerte viento en la playa La Malvarrosa en Valencia. (Photo by JOSE JORDAN / AFP) (Photo by JOSE JORDAN/AFP via Getty Images) 6 de 10 | Un árbol caído por los fuertes vientos en la playa Bogatell en Barcelona. (Photo by Josep LAGO / AFP) (Photo by JOSEP LAGO/AFP via Getty Images) 7 de 10 | Un hombre toma una foto de un puente caído a causa del temporal Gloria en Malgrat de Mar, cerca de Girona. (Photo by Josep LAGO / AFP) (Photo by JOSEP LAGO/AFP via Getty Images) 8 de 10 | Casas inundadas en Malgrat de Mar, cerca de Girona, España. (Photo by JOSEP LAGO/AFP via Getty Images) 9 de 10 | Jardín inundado en Malgrat de Mar a causa del paso del temporal Gloria. (Photo by JOSEP LAGO/AFP via Getty Images) 10 de 10 | Líneas férreas inundadas en Malgrat de Mar. (Photo by JOSEP LAGO/AFP via Getty Images)

LINK ORIGINAL: CNN

