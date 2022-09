Fotojornalista galego Adra Pallón vence Prémio Estação Imagem 2022

Entornointeligente.com /

O fotojornalista galego Adra Pallón é o grande vencedor da 13ª edição do Prémio Estação Imagem, que anualmente distingue em Portugal os melhores trabalhos de fotojornalismo do ano. Na categoria Notícias, o prémio foi para Rui Duarte Silva e a sua reportagem no teatro de guerra na Ucrânia, anunciou este sábado o júri em Coimbra. Foi anunciado ainda que o conceituado fotógrafo norte-americano James Nachtwey presidirá aos Prémios Estação Imagem em 2023.

O principal galardão é escolhido a partir de todos os candidatos que submetem os seus projectos ao júri do Estação Imagem e podem ser oriundos de Portugal, de países de língua oficial portuguesa e da Galiza.

O júri premiou ainda os fotojornalistas Leonel de Castro na categoria Assuntos Contemporâneos, José Sarmento Matos na categoria Vida Quotidiana, Brais Lourenço Couto no Ambiente, Alex Paganelliem Retratos e David Tiago no Desporto.

Por atribuir ficaram os prémios Foto do Ano e Arte e Espectáculos (o júri considerou não haver candidatos meritórios), mas foram ainda entregues três menções honrosas, duas na categoria Assuntos Contemporâneos (ambas para Adra Pallón) e a outra na categoria Vida Quotidiana, para Brais Lourenzo Couto.

O júri é presidido por David Furst, ex- editor de fotografia internacional do New York Times e composto ainda por Newsha Tavakolian e Daniel Berehulak, que estiveram em Coimbra nos últimos três dias para definir o palmares.

