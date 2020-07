Recomendaciones para no sucumbir ante la ansiedad

Entornointeligente.com /

Sentir algo de desesperación, ansiedad e incluso tristeza durante el aislamiento producto de la pandemia de la COVID-19 es común. Versión impresa La sensación de lo inevitable y lo que no puedo dominar causa frustración lo cual es normal. Pero en la medida que esta va aumentando puede afectar las emociones normales de las personas, explica José Calderón, coordinador de salud mental del Ministerio de Salud (Minsa). El especialista destaca que ante el panorama se esperab a brotes de ansiedad en la población y reconoce que es los que está sucediendo en la actualidad. Los brotes de ansiedad se caracterizan por diferentes niveles, ya sea generalizada, con síntomas depresivos, fóbicos u obsesivos. Las personas que padecen trastorno de las emociones, ya sea depresión o ansiedad son las más vulnerables a padecer crisis en las actuales circunstancias. En este sentido, Calderón recomienda seguir una serie de consejos de cosas que se pueden realizar sin salir de casa y que aportan a la salud mental. Hacer ejercicio físico , simplemente es necesario moverse para mantener una salud física y mental. Que los gimnasios estén cerrados no es una excusa , se puede hacer ejercicio haciendo resistencia con el propio peso o haciendo repeticiones de movimientos aeróbicos. ' Los especialistas destacan que es importante conservar los vínculos con familiares y amigos durante el aislamiento físico. Se recomienda hacer ejercicio físico, de respiración y meditación. También se puede desarrollar nueva habilidades. Ya van más de 100 días desde que se interpuso la medida de aislamiento domiciliario, como medida preventiva para disminuir los contagios de la COVID-19.

De igual manera, se aconseja practicar ejercicios de respiración y meditación, ya que ayudan a mantener la serenidad. Se pueden hacer repeticiones durante el lapso del día de entre 15 a 20 minutos. También se insta a descubrir y desarrollar nuevas habilidades. Por último, pero no menos importante, Calderón aconseja no confundir el aislamiento físico con el distanciamiento social , debido a que ante la situación es importante mantener los vínculos con amigos y seres queridos. "Hay que tener presente que esto va a terminar, como todo, esto va a terminar. No sabemos cómo va a terminar ni cuándo va a terminar. Pero sí sabemos que va a terminar y debemos prepararnos para ese momento cuando todo regrese a una normalidad", añade Calderón. Ayuda A través de la línea 169 aún está habilitada la opción 2, con profesionales de la salud capacitados para atender aquellas personas que necesiten apoyo. El Instituto Nacional de Salud Mental también tiene una línea de apoyo y adicional está capacitado para brindar ayuda ante cualquier urgencia, al igual que la mayoría de los hospitales generales del país.

