Eliminatorias Sudamericanas Qatar 2022: fixture de las próximas fechas

Ante Bolivia y Venezuela , la blanquirroja intentará alcanzar sus primeras victorias en una competición donde Brasil y Argentina sobresalen como los máximos favoritos. Repasa a continuación el fixture completo de las Eliminatorias Sudamericanas a Qatar 2022 y los canales que transmitirán los partidos en cada país.

Cuándo iniciaron las Eliminatorias Sudamericanas a Qatar 2022 Las Eliminatorias Sudamericanas a Qatar 2022 iniciaron el 8 y 9 de octubre de 2020, con los partidos de la fecha 1

Qué equipos juegan las Eliminatorias Sudamericanas a Qatar 2022 Brasil Argentina Ecuador Paraguay Uruguay Chile Colombia Venezuela Bolivia Perú. Calendario y fixture de los partidos Fecha 5 – 25 de marzo 2021 Bolivia vs. Perú –La Paz – 5.00 p. m. (hora boliviana) Venezuela vs. Ecuador – Caracas – 6.00 p. m. (hora venezolana) Chile vs. Paraguay – Santiago – 9.30 p. m. (hora chilena). Fecha 5 – 26 de marzo 2021 Colombia vs. Brasil – Barranquilla – 5.00 p. m. (hora colombiana) Argentina vs. Uruguay – Santiago del Estero – 9.00 p. m. (hora argentina). El próximo partido de Perú será ante Bolivia el 25 de marzo. Foto: AFP

Fecha 6 – 30 de marzo 2021 Ecuador vs. Chile – Quito – 4.00 p. m. (hora ecuatoriana) Uruguay vs. Bolivia – Montevideo – 7.30 p. m. (hora uruguaya) Paraguay vs. Colombia – Asunción – 7.15 p. m. (hora paraguaya) Brasil vs. Argentina – Recife – 9.30 p. m. (hora brasileña) Perú vs. Venezuela – Lima – 8.00 p. m. (hora peruana). Fecha 7 – 3 de junio 2021 Uruguay vs. Paraguay Perú vs. Colombia Brasil vs. Ecuador Bolivia vs. Venezuela Argentina vs. Chile. Fecha 8 – 8 de junio 2021 Colombia vs. Argentina Venezuela vs. Uruguay Paraguay vs. Brasil Chile vs. Bolivia Ecuador vs. Perú. Fecha 9 – 2 de setiembre del 2021 Perú vs. Uruguay Venezuela vs. Argentina Bolivia vs. Colombia Chile vs. Brasil Ecuador vs. Paraguay. Fecha 10 – 7 de setiembre del 2021 Uruguay vs. Ecuador Colombia vs. Chile Brasil vs. Perú Paraguay vs. Venezuela Argentina vs. Bolivia. Perú jugará con Brasil en la fecha 10 de las Eliminatorias, Foto: AFP

Fecha 11 – 7 de octubre del 2021 Uruguay vs. Colombia Perú vs. Chile Venezuela vs. Brasil Paraguay vs. Argentina Ecuador vs. Bolivia. Fecha 12 – 12 de octubre del 2021 Colombia vs. Ecuador Brasil vs. Uruguay Bolivia vs. Paraguay Argentina vs. Perú Chile vs. Venezuela. Fecha 13 – 11 de noviembre del 2021 Uruguay vs. Argentina Perú vs. Bolivia Brasil vs. Colombia Paraguay vs. Chile Ecuador vs. Venezuela. Fecha 14 – 16 de noviembre del 2021 Colombia vs. Paraguay Venezuela vs. Perú Bolivia vs. Uruguay Argentina vs. Brasil Chile vs. Ecuador. Fecha 15 – 27 de enero del 2022 Colombia vs. Perú Venezuela vs. Bolivia Paraguay vs. Uruguay Chile vs. Argentina Ecuador vs. Brasil. Chile y Argentina se enfrentarán en las fechas 7 y 15. Foto: AFP

Fecha 16 – 1 de febrero del 2022 Uruguay vs. Venezuela Perú vs. Ecuador Brasil vs. Paraguay Bolivia vs. Chile Argentina vs. Colombia. Fecha 17 – 24 de marzo del 2022 Uruguay vs. Perú Colombia vs. Bolivia Brasil vs. Chile Paraguay vs. Ecuador Argentina vs. Venezuela. Fecha 18 – 29 de marzo del 2022 Perú vs. Paraguay Venezuela vs. Colombia Bolivia vs. Brasil Chile vs. Uruguay Ecuador vs. Argentina. ¿Qué canales transmitirán los partidos? Los siguientes canales poseen los derechos de transmisión de las Eliminatorias Sudamericanas en sus respectivos países:

Brasil: SporTV, TV WA Argentina: TV Pública, TyC Sports Ecuador: El Canal del Fútbol, TC Televisión, Teleamazonas (diferido), Ecuador TV (diferido) Paraguay: STN, Telefuturo, Tigo Sports Uruguay: VTV Chile: Chilevisión, TNT Sports (ex CDF) Colombia: Caracol TV Venezuela: TLT, Meridiano TV, TVes Bolivia: Bolivia TV, COTAS TV, Tigo Sports Perú: Latina, América TV, Movistar Deportes. ¿Cómo es el formato y cuántos equipos clasifican? A lo largo de 18 fechas, los 10 equipos participantes de las Eliminatorias Sudamericanas se enfrentan en un formato todos contra todos, en partidos de ida y vuelta

Las cuatro selecciones mejor ubicadas en la tabla de posiciones clasifican directamente al Mundial Qatar 2022 , mientras que la quinta debe imponerse en un repechaje con un cuadro de otra confederación para entrar al torneo

