Fotografia de PM finlandesa gera polémica e acusações de misoginia na política

A primeira-ministra finlandesa, a mais nova chefe de governo do mundo aos 35 anos, deu uma entrevista a uma revista feminina, mas não são as suas declarações que estão a gerar polémica, mas sim as fotografias.

A imagem de Sanna Marín com um blazer decotado, sem nada por baixo, motivou várias críticas e acusações de estar a brincar às modelos em tempos de pandemia.

Por outro lado, a fotografia tem também acérrimos defensores que consideram que a polémica é a prova de que é preciso lutar contra a misoginia e o sexismo, neste caso, no mundo da política.

Em resposta às críticas à imagem, vários homens e mulheres publicaram imagens onde surgem com roupa decotada e a hashtag #Imwithsanna (#estoucomsanna) também se tem multiplicado.

A antiga Presidente finlandesa Tarja Halonen é uma das apoiantes mais mordazes, não hesitando em pôr o dedo na ferida da existência de dois pesos e duas medidas para homens e mulheres.

Os homens podem fotografar-se em tronco nu, “mesmo que o seu corpo não o permita”, escreveu Tarja Halonen, acrescentando que pelo contrário uma mulher da política não tem direito a ter físico.

A frase embora possa valer para a generalidade das situações de como a sociedade olha para os homens e para mulheres, tinha um alvo mais específico. O eurodeputado do partido Verdadeiros Finlandeses Teuvo Hakkarinen publicou há dias uma fotografia onde surgia apenas calções a fazer a promover o seu apoio ao atual Presidente dos EUA. No seu boné lia-se o mote da campanha de Donald Trump: “Make America great again”.

View this post on Instagram Ylpeänä esittelemme: lokakuun Trendin kannessa loistaa mieletön @sannamarin 💪🖤⠀ ⠀ Pääministeri Sanna Marinilla on eturivin paikka esimerkkinä, esikuvana, asioiden muuttajana ja vaikuttajana. Työ on paineistettua, mutta hyvät unenlahjat ja rautaiset hermot auttavat. Mutta Marin tunnustaa myös, että uupumuksen tunteet saattavat tulla myöhemmin:⠀ ⠀ “On selvää, että nämä vuodet jättävät jälkensä. Tämä ei ole tavallista työtä eikä tavanomaista elämää vaan raskasta monellakin tavalla. Voi olla, että paine ja uupumus kertyvät ja tulevat myöhemmin. Tilanteissa on ollut pakko laittaa tunteet sivuun, mutta kyllähän ne kasautuvat.” ⠀ ⠀ Lue kiinnostava haastattelu kokonaisuudessaan tänään lehtihyllyille saapuneesta Trendistä! Antoisia lukuhetkiä! 💎 ⠀ ⠀ Kuva: @jonaslundqvist⠀ Tyyli: @suvipout

A post shared by Trendi & Lily (@trendimag) on Oct 8, 2020 at 2:00am PDT

