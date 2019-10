[Foto] Yina Calderón publicó último chat con su novio, con el que terminó hace poco

Entornointeligente.com /

“Gracias por aparecer cuando yo más lo necesitaba, gracias por tu tiempo, por tu dedicación, por tu paciencia” , se lee en el inicio del mensaje, que fue reposteado por otra cuenta de Instagram , pues Yina tiene su perfil privado.

“Hasta aquí nos acompañamos los dos”, continuó la también empresaria, y agregó que siempre iba a “querer mucho” a su ‘negro’ , con quien duró 2 años.

“Siempre estarás presente en mi vida; este no es un adiós y lo sabes: es un hasta pronto”, añadió la exprotagonista y finalizó con un “te quiero” , acompañado de un ‘emoji’ de corazón.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR [Fotos] 'La Pajarita' sufrió fuerte caída en bicicleta; se golpeó la cara y así quedó A Jhonny Rivera le lanzaron enorme calzón en concierto… ¿para cerrar telón? En esa publicación, conocida en su totalidad por el Canal RCN , ella aseguró que su relación no terminó por cachos:

“No se trata de terceras personas o malos tratos, simplemente buscamos cosas diferentes y cada uno debe dedicarse a lo suyo”.

Yina también manifestó que siempre recordará a su ahora exnovio, a quien, según el medio, ella describió como el “mejor hombre” y con el que hace apenas un mes estaba celebrando Amor y Amistad .

De acuerdo con su relato, recogido por el canal, tanto ella como él están tranquilos y “enfocados cada uno” en sus sueños .

A continuación, la foto del chat:

View this post on Instagram

Este es el chat con el que Yina Calderón confirma el fin de su noviazgo con Julián Luna, luego de dos años de relación 💔. @yinacalderonoficial

A post shared by Siguiendo a Famosos (@siguiendoafamosos12) on Oct 27, 2019 at 8:57am PDT

LINK ORIGINAL: Pulzo.com

Entornointeligente.com