Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Vacinação infantil Destaques do Fantástico Telemarketing suspenso Anitta X Melody Foto de satélite revela mudança de cor do Rio à noite com troca da iluminação para LED branco Paisagem antes amarelada agora está quase toda mais clara, e contrasta com a vizinha Niterói. Por g1 Rio

18/07/2022 16h28 Atualizado 18/07/2022

1 de 2 Foto aérea de Rio e Niterói, feita da ISS e divulgada pela Nasa no domingo (17) — Foto: ISS/Nasa/Divulgação Foto aérea de Rio e Niterói, feita da ISS e divulgada pela Nasa no domingo (17) — Foto: ISS/Nasa/Divulgação

Uma foto divulgada no domingo (17) pela Agência Espacial Norte Americana ( Nasa ), feita pela Estação Espacial Internacional (ISS) em 4 de julho, revela como a troca da iluminação pública pela Prefeitura do Rio alterou a cor da paisagem noturna da cidade.

O tom amarelado da vizinha Niterói ( à direita na imagem acima ) contrasta com o branco das luzes de LED instaladas no Rio.

Lâmpadas de LED instaladas pela Prefeitura do Rio nos últimos 2 anos estão queimando

Ao ver a imagem, o fotógrafo de paisagens carioca Marcello Cavalcanti foi buscar em seus arquivos uma foto antiga do Mirante Dona Marta, com a vista das praias de Botafogo e do Flamengo, com o Pão de Açúcar ao fundo. Do mesmo ângulo, postou a comparação com um clique deste ano ( veja acima ).

«Veja esse comparativo de duas fotos minhas no Mirante Dona Marta, uma em 2015, ainda com as lâmpadas amarelas, e outra feita essa sexta-feira dia 15, como muda completamente a paisagem! (Não há qualquer correção de cor nessas fotos, foi assim que elas saíram da câmera)», escreveu.

Troca de toda a iluminação

A capital fluminense vem trocando, por meio do programa Luz Maravilha, em uma parceria público-privada (PPP), todo o parque da iluminação pública. Atualmente, o programa está em 80% da sua meta inicial concluída – 360 mil dos 450 mil pontos de LED planejados.

A promessa é que todos os postes da cidade recebam a mudança até o fim deste ano.

Em maio, o RJ2 revelou que muitas das luzes, mesmo sendo novas, estão queimando . Até a data da reportagem, havia quase 50 mil reclamações ao 1746 – o telefone da prefeitura. A maior parte das queixas é pedindo reparos para lâmpadas completamente apagadas.

Entre janeiro e maio, comparado com o mesmo período do ano passado, o aumento foi de 7%.

À época, o presidente da empresa pública Rioluz, Pierre Batista, disse que a rede elétrica do Rio é obsoleta, com mais de 25 anos. Segundo ele, a troca de uma luminária de LED é muito mais rápida do que a troca da rede.

«Nós já trocamos, na Cidade do Rio de Janeiro , mais de um milhão e trezentos mil metros de cabo. Luminárias, já foram trocadas mais de trezentas mil. E naturalmente, a troca das luminárias vai ser concluída e, esse pisca-pisca que hoje ocorre, com a conclusão do processo, não ocorrerá mais.»

2 de 2 Avenida Presidente Vargas, no Centro do Rio — Foto: Fabio Motta/Prefeitura do Rio Avenida Presidente Vargas, no Centro do Rio — Foto: Fabio Motta/Prefeitura do Rio

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com