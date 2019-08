FOTO: ¿Aracely Arambula se burla de los muertos de los tiroteos en Estados Unidos?

Entornointeligente.com /

Aracely Arámbula es una actriz y cantante mexicana que siempre está dando de qué hablar y aunque casi siempre nos da buenas noticias en esta oportunidad sus seguidores no toleraron que la actriz posara con una pistola para la serie que protagoniza ‘La Doña’ con el papel de Altagracia Sandoval. En la fotografía, Arámbula luce un vestido negro con transparencias y posa junto al actor Aquiles Cervantes, a quien además agradeció con sentido mensaje.

“Mi matamoros adorado !!! Mi fiel compañero #AltagraciaSandoval cómo te quiero amigo !!!! @aquilescervantes muchas aventuras y las que faltan”, expresó la actriz.

Sin embargo, a los seguidores de Aracely no les importó que se tratara de una pistola falsa y mucho menos que la foto fuese por la interpretación del papel que ahorita desenvuelve, ya que consideraron que la actriz estaba dando un mal ejemplo y que además, en vista de todos los hechos ocurridos el fin de semana en El Paso, Texas, la publicación era un irrespeto por las personas fallecidas.

“En estos momentos no deberían postear esa foto es una falta d respeto para todas las personas muertas”, “Usted señora Aracely muy, pero muy guapa seiempre…….PERO REPRUEBO LO DEL ARMA EN SU MANO!!! NO SE VE NADA BIEN……CON TODO RESPETO”, “Que ridiculo de tu parte usar esta foto hoy cuando hay tantas familias sufriendo (incluyendo Mexicanos) por los hechos de ayer”.

