+FOTO | Anuel AA se casará este año con Karol G

El cantante urbano puertorriqueño Anuel AA anunció este jueves que contraerá matrimonio con su novia, la artista colombiana Karol G.

“Este año hay boda”, publicó Anuel AA en su cuenta de Instagram, adjunto de una foto con su pareja.

Al momento, la publicación cuenta con más de 2 millones de “me gusta” de sus más de 19 millones de seguidores en dicha red social.

Por su parte, la intérprete de “Tusa” puso en sus redes sociales una foto donde aparece sosteniendo la cara del puertorriqueño.

“La cara que tiene mi 2020 ????????? QUE SEA EL AÑO DE TODOS Y QUE DIOS NOS BENDIGA !!!” (sic.), escribió Carolina Giraldo, nombre de pila de Karol G, junto a la mencionada imagen.

La pareja comenzó su romance después de que Anuel AA saliera de prisión en julio de 2018 por posesión ilegal de armas de fuego y por cuyo cargo cumplió 30 meses en cárcel.

Anuel AA cumplió su pena en la cárcel federal de Guaynabo, municipio aledaño a San Juan.

El artista estuvo en prisión desde el pasado 3 de abril de 2016 cuando fue arrestado junto a tres acompañantes.

En total se les retuvieron tres pistolas, una de ellas robada, nueve cargadores y 152 municiones.

Tras salir de prisión, Anuel AA y Karol G lanzaron el tema “Culpables”.

Pero fue en noviembre de ese mismo año cuando los cantantes confirmaron su romance al besarse en una presentación en vivo.

Luego, en enero del 2019, Anuel causó revuelo en las redes sociales al publicar una foto de un tatuaje que se hizo en su espalda, que muestra el rostro de los dos cantantes dándose un beso.

La pareja celebró su primer aniversario en agosto y fue el artista quien se encargó de sorprender a la colombiana con un lujoso regalo, un reloj de la firma Richard Mille, valorado en 350.000 dólares.

En noviembre Karol G le regaló a su novio para su cumpleaños número 27 un auto Polaris Slingshot, cuyo precio aproximado es de 30.000 dólares.

El vehículo ha sido bautizado como el “auto de Batman” por el trapero. EFE

Este año hay boda 👰🏼

