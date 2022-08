Fotógrafo venezolano Leo Álvarez lleva Sorte a Madrid

Entornointeligente.com /

«Sorte, sector Sorte» es el nombre de la exposición del fotógrafo venezolano Leo Álvarez que podrán ver hasta septiembre en el Museo América ubicado en Moncloa, Madrid, España, gracias al apoyo de la Galería Carmen Araujo Arte y a la Fundación Eugenio Mendoza.

La exposición es una muestra del sincretismo religioso venezolano levantada durante 7 años de visitas e investigación sobre María Lionza y los ritos realizados en esta famosa montaña de Sorte, monumento natural ubicado en Chivacoa, estado Yaracuy, zona central de Venezuela.

«Busca llevar de la mano al espectador a lo que uno vive en la montaña desde un punto de vista muy personal», señaló Álvarez.

«Desde siempre me ha interesado el tema religioso y lo venezolano. Por ello, en octubre de 2015 cuando tuve la oportunidad de ir a Sorte – tras dos años posponiéndolo por razones laborales – no lo dudé ni un segundo. Fui desde la ignorancia total pero tras nueve visitas y mucho trabajo de investigación pude plasmar, desde el mayor respeto por las creencias de los marialionceros, el sincretismo religioso de Sorte y no solo los rituales que habían sido destacados en trabajos anteriores como las velaciones o posesiones», explicó el venezolano.

Según cuenta el fotógrafo los marialionceros resienten haber sido durante muchos años malinterpretados por culpa de trabajos que solo mostraban los ritos velatorios por ser aquellos visualmente más atractivos.

En esta oportunidad, los chamanes pudieron ver la muestra presentada en la Hacienda La Trinidad por la Galería Carmen Araujo Arte en 2018 y reconocer que se plasmó con la mayor exactitud lo que se vive en la montaña de Sorte dos veces por año, en octubre por el Día de la Raza y en Semana Santa.

A juicio de Álvarez esto se logró gracias al respeto por las creencias y los ritos del otro aprendido gracias a la diversidad religiosa de su familia – abuelo judío, abuela muy católica, tío budista e incluso ateos – y a haber dedicado el tiempo suficiente a un trabajo documental como éste para que la percepción de lo que veía y plasmaba fuera lo más honesta posible con la realidad.

«Cuando fui la primera vez a la montaña esperaba ver rituales con animales y aprendí que en el sector de Sorte – a diferencia de los otros dos sectores de la montaña – se encuentran los chamanes más ortodoxos y autóctonos que solo hacen rituales con espíritus de luz pues tienen prohibido sacrificar animales al no tener influencia de Cuba, Brasil o África. La mayoría de estos chamanes marialionceros incluso incorporaron a partir de 1979 a Jesucristo en sus creencias y rituales y llevan a cabo bautismos en el nombre de Cristo y exorcismos que tienen su origen en el catolicismo», confesó.

LINK ORIGINAL: Contrapunto

Entornointeligente.com