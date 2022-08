Fotógrafo brasileiro viraliza na web ao interromper rotina das pessoas para fotos: ‘Ideia é registrar diversidade’

Entornointeligente.com /

02/08/2022 18h57 Atualizado 02/08/2022

Fotógrafo viraliza na web ao interromper rotina das pessoas para sessão de fotos

O fotógrafo paranaense Brian Baldrati , de 32 anos, viralizou nas redes sociais com vídeos em que aparece interrompendo a vida das pessoas para uma sessão de fotos . Em troca do tempo «perdido», os personagens ganham as fotos e compartilham um pouco de suas histórias. ( Veja fotos do projeto no fim da reportagem )

«Eu priorizo muito a história da pessoa, além da fotografia. Todo mundo tem uma história para contar. Algumas pessoas têm histórias legais, outras não e está tudo bem. Não tenho um filtro das pessoas que eu escolho, não tenho um nicho. A ideia é registrar a diversidade e mostrar para as pessoas que está tudo certo ser diferente», disse Brian ao g1 .

Brian é de Curitiba , já viajou por mais de 60 países, e sempre gostou de fotografar culturas e pessoas diferentes. Apesar disso, colocou em prática sua iniciativa quando estava em sua lua-de-mel.

O projeto foi batizado de «Retratos Desconhecidos» e já registrou a história de quase 30 pessoas .

1 de 6 Brian Baldrati é o fotógrafo idealizador do projeto Retratos Desconhecidos — Foto: Brian Baldrati/Arquivo Pessoal Brian Baldrati é o fotógrafo idealizador do projeto Retratos Desconhecidos — Foto: Brian Baldrati/Arquivo Pessoal

«Eu sempre gostei muito da troca que rola com as pessoas, mas eu nunca tinha mostrado para ninguém como esse processo era feito. Eu decidi colocar uma câmera no peito e testar. Na primeira vez, estava em uma ilha paradisíaca na Itália durante minha lua-de-mel. Eu coloquei no vídeo a cena da abordagem e as fotos que eu tirei. Esse vídeo viralizou, bateu mais de 7 milhões de visualizações. Eu fiz mais para testar, porque eu não sabia que ia ter uma repercussão tão grande», afirmou.

«Agora, eu aumentei a minha conta em 600 mil seguidores em dois meses de projeto. Só no Instagram, são mais de 60 milhões de visualizações nos vídeos publicados. E, de uma certa forma, interfere na vida dos outros também. Teve uma menina que eu fotografei e ganhou mais de 30 mil seguidores. Interfere muito na vida das pessoas que assistem aos vídeos também. Eu já recebi mensagem de pessoas em depressão e que foram tocadas pelo projeto», completou.

Personagem não estava em bom dia, mas topou fotos

2 de 6 Artemizia em foto tirada em Trancoso na Bahia — Foto: Brian Baldrati/Divulgação Artemizia em foto tirada em Trancoso na Bahia — Foto: Brian Baldrati/Divulgação

Em um dos episódios compartilhados na internet, Brian aborda uma moradora de Trancoso , na Bahia. Apesar de não estar em um dia bom, Artemizia topa participar da sessão de fotos.

Com licença. Tudo bem com você? Não. Não está? Eu estou em um dia péssimo, muito horrível. Desculpa. O que eu posso fazer para te ajudar? Nada, desculpa. Sério. Queria muito te presentear com umas fotos. Eu não estou em dia de foto. Eu posso tentar o meu melhor para você lembrar desse dia e eu poder deixar registrado. Tá, pode ser. ( Veja o diálogo completo no vídeo acima )

Ao g1 , Brian contou que estava com uma «vibe feliz» na Bahia e não passou pela cabeça dele encontrar alguém que não estivesse bem. Ele contou que 70% das pessoas abordadas topam participar do projeto.

«Me tocou muito aquilo. O que eu falei para ela foi tudo o que eu senti no meu momento de conexão com ela», disse Brian.

O curitibano afirma que não combinou previamente fotografar nenhum dos participantes . Segundo ele, a experiência tem sido muito enriquecedora.

«É muito enriquecedor, muito legal conhecer pessoas diferentes e saber respeitar a forma e opinião de cada um. Acho muito bom eles se verem nas fotos e serem pegos de surpresa. Nenhuma foto foi montada, eu realmente sigo minha intuição. Fico 15, 20 minutos parado para saber quem eu devo abordar. Todas elas eu acabo tendo um aprendizado e levo junto comigo um pouquinho dessa historia».

Veja fotos do projeto Retratos Desconhecidos

3 de 6 Senhor Vincenzo na Ilha de Levanzo, na Sicília — Foto: Brian Baldrati/Divulgação Senhor Vincenzo na Ilha de Levanzo, na Sicília — Foto: Brian Baldrati/Divulgação

4 de 6 Guiga Ribeiro em Nova Caraíva, na Bahia — Foto: Brian Baldrati/ Divulgação Guiga Ribeiro em Nova Caraíva, na Bahia — Foto: Brian Baldrati/ Divulgação

5 de 6 Regina e Raimundo no Maranhão — Foto: Brian Baldrati/ Divulgação Regina e Raimundo no Maranhão — Foto: Brian Baldrati/ Divulgação

6 de 6 Monrrar é fotografado na Bahia — Foto: Brian Baldrati/ Divulgação Monrrar é fotografado na Bahia — Foto: Brian Baldrati/ Divulgação

